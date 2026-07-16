Костюк вразила гарячими фото з відпустки у блискучому купальнику

Після найуспішнішого відрізка сезону друга ракетка України Марта Костюк дозволила собі кілька днів відпочинку. Тенісистка потішила своїх уболівальників новою серією світлин, зроблених під час відпустки біля моря.

На фотографіях українка позує у блискучому коричневому купальнику, який ефектно переливається на сонці.

До публікації Костюк додала лаконічний підпис:

"Кілька спокійних днів. Потім знову до роботи".

Нагадаємо, для Костюк цей сезон на Вімблдоні став історичним. Українка вперше у кар'єрі дісталася півфіналу турніру Grand Slam, де в напруженому поєдинку поступилася чеській тенісистці Лінді Носковій з рахунком 4:6, 4:6.

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Попри прикру поразку за крок до фіналу, виступ Марти став найкращим у її кар'єрі на кортах Всеанглійського клубу. Крім престижного результату, українська тенісистка отримала й солідну фінансову винагороду — близько одного мільйона фунтів стерлінгів призових.

Також варто зазначити, що Костюк цим виступом встановила низку статистичних досягнень.