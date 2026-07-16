Вдячна за роботу з Мартою, – тренерка Костюк написала есе, присвячене триріччю їхнього співробітництва

Тренерка Марти Костюк, польська фахівчиня Сандра Заневська, написала емоційне есе, в якому підбила підсумки їхньої трирічної спільної роботи.

Есе Заневська виклала у власному блозі.

Зокрема, вона написала наступне:

"15 липня виповнюється три роки від початку моєї роботи з Мартою. Три роки – звучить просто, коли вимовляєш це вголос. Але в тенісі три роки – це багато. Це багато заброньованих тренувальних кортів, заселень у готелі, затриманих і скасованих рейсів, ранніх підйомів, пізніх матчів, гарних вечерь, важких днів, маленьких перемог і великих поразок… та безлічі інших моментів. Збоку тренерську співпрацю вимірюють результатами. Титули, рейтинги, прориви. І, звісно, все це важливо – врешті-решт, це професійний спорт. Нас, тренерів, наймають для того, щоб гравець ставав кращим. Але справжня робота в такому партнерстві здебільшого залишається невидимою".

Поточний сезон став найкращим у кар'єрі Костюк, і Заневська пояснила цей якісний перехід.

"Цього року збоку було багато помітних моментів. Фінали. Титули. Великі матчі. Новий рівень. Саме такі результати люди зазвичай використовують, щоб пояснити історію успіху. І я це розумію – спорту потрібні прості сюжети. Гравець перемагає, отже, щось нарешті "клацнуло". Хороший тиждень рідко буває просто хорошим тижнем – так само, як і рекордна позиція в рейтингу не є результатом одного турніру. Це місяці, а іноді й роки роботи, яка не завжди була помітною в процесі. Саме тому я обережно ставлюся до слова "прорив". Збоку прорив виглядає як момент, коли все починається. Але найчастіше це лише перший момент, коли інші люди нарешті бачать те, що формувалося вже дуже давно".

Насамкінець тренерка подякувала підопічній за три роки спільної праці.

"Марто, робота з тобою дала мені більше уроків, більше сміху й більше можливостей для зростання, ніж я могла очікувати. Ти нагадуєш мені, що сила та чутливість можуть існувати зовсім поруч. І що процес становлення собою не завжди буває рівним і красивим, але він завжди заслуговує на повагу. І, можливо, найголовніше: ти показала мені, що означає, коли тобі довіряють. Тож так, я вдячна за цю роботу. За уроки, за виклики, за важкі розмови, за всі великі й маленькі моменти, які зробили "Мандру" – "Мандрою". Через три роки ми продовжуємо вчитися. І я по-справжньому вдячна за те, що можу робити це разом із тобою".

Нагадаємо, що минулого тижня Марта Костюк вперше в кар'єрі дійшла до півфіналу Вімблдона, завдяки чому піднялась на рекордну для себе 11 позицію світового рейтингу.