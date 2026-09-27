Україна – Чехія: де дивитися онлайн-трансляцію фіналу Кубку Біллі Джин Кінг
Еліна Світоліна
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У неділю, 27 вересня, збірна України проведе фінальну зустріч Кубку Біллі Джин Кінг, де їй протистоятиме національна команда Чехії.
Перший матч розпочнеться о 12:00 за київським часом. Стежте за онлайн-трансляцією безплатно на Setanta Sports Ukraine.
Зазначимо, що нашу збірну на турнірі представляють Еліна Світоліна, Ангеліна Калініна, Катаріна Завацька та Людмила Кіченок. "Синьо-жовті" на шляху до фіналу переграли Бельгію та Італію.
До складу Чехії входять Лінда Носкова, Кароліна Мухова, Марі Боузкова, Сара Бейлек і Катерина Синякова. Вони пройшли Велику Британію та Іспанію.
Нагадаємо, що це дебютне фінальне протистояння для України. Чехія має у своєму активі 11 титулів.