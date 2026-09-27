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Україна – Чехія: де дивитися онлайн-трансляцію фіналу Кубку Біллі Джин Кінг

Денис Іваненко — 27 вересня 2026, 10:23
Україна – Чехія: де дивитися онлайн-трансляцію фіналу Кубку Біллі Джин Кінг
Еліна Світоліна
Getty images

У неділю, 27 вересня, збірна України проведе фінальну зустріч Кубку Біллі Джин Кінг, де їй протистоятиме національна команда Чехії.

Перший матч розпочнеться о 12:00 за київським часом. Стежте за онлайн-трансляцією безплатно на Setanta Sports Ukraine.

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Зазначимо, що нашу збірну на турнірі представляють Еліна Світоліна, Ангеліна Калініна, Катаріна Завацька та Людмила Кіченок. "Синьо-жовті" на шляху до фіналу переграли Бельгію та Італію.

До складу Чехії входять Лінда Носкова, Кароліна Мухова, Марі Боузкова, Сара Бейлек і Катерина Синякова. Вони пройшли Велику Британію та Іспанію.

Нагадаємо, що це дебютне фінальне протистояння для України. Чехія має у своєму активі 11 титулів.

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