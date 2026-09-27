Букмекери вважають Україну аутсайдером фіналу Кубку Біллі Джин Кінг

У фінальному матчі Кубку Біллі Джин Кінг між збірними Чехії та України букмекери вважають "синьо-жовтих" андердогом протистояння.

На перемогу нашої збірної ставки приймаються з коефіцієнтом 3,40. Виграш чеської команди оцінюється в 1,26.

Дуель відбудеться 27 вересня. Зустріч розпочнеться о 12:00 у китайському Шеньчжені.

Зазначимо, що нашу збірну на турнірі представляють Еліна Світоліна, Ангеліна Калініна, Катаріна Завацька та Людмила Кіченок. До складу Чехії входять Лінда Носкова, Кароліна Мухова, Марі Боузкова, Сара Бейлек і Катерина Синякова.

Це дебютне фінальне протистояння для України. Чехія має у своєму активі 11 титулів.

Нагадаємо, що у чвертьфіналі "синьо-жовті" здолали Бельгію, а у півфіналі переграли Італію. Чешки перемогли Велику Британію та Іспанію відповідно.