Світоліна ледь не розтрощила ракетку після історичного виходу України у фінал Кубка Біллі Джин Кінг

Жіноча збірна України з тенісу вписала нову сторінку в історію українського спорту. Наша команда обіграла Італію та вперше в історії пробилася до фіналу Кубка Біллі Джин Кінг.

Головною героїнею історичного дня стала перша ракетка України Еліна Світоліна. У вирішальному матчі вона у двох сетах здолала Жасмін Паоліні (6:2, 6:2) та взяла реванш за торішню поразку від італійки.

Одразу після останнього розіграшу Світоліна не змогла стримати емоцій. Українка шалено закричала від радості, а потім із усієї сили жбурнула ракетку на корт. Настільки емоційним було святкування, що здавалося — інвентар ось-ось не витримає такого тріумфу.

Для Світоліної ця перемога стала особливою не лише через особистий реванш, а й через історичне досягнення всієї збірної України.

Еліна фактично поставила крапку в протистоянні з Італією та подарувала команді путівку до першого в історії фіналу престижного командного турніру.

Нагадаємо, Україна здобула дві одиночні перемоги і достроково вийшла до фіналу чемпіонату світу серед збірних. Ангеліна Калініна трохи раніше обіграла Тайру Грант.

У вирішальному матчі КБДК 27 вересня наша команда зустрінеться з чешками.