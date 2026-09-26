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Капітан збірної України – про майбутній фінал КБДК: Неважливо, з ким зіграємо завтра, ми переможемо

Станіслав Матусевич — 26 вересня 2026, 20:17
Капітан збірної України – про майбутній фінал КБДК: Неважливо, з ким зіграємо завтра, ми переможемо
Ілля Марченко
ФТУ

Капітан жіночої збірної України Ілля Марченко прокоментував історичний вихід його підопічних у фінал Кубку Біллі Джин Кінг та висловив свою думку щодо наступних суперниць, команди Чехії.

Слова фахівця на пресконференції після матчу наводить ютуб-канал Game, Set, Ukraine.

"Я дуже пишаюся своєю командою. Очевидно, це був чудовий день для нас, майже ідеальний день. Ми дуже раді, що змогли взяти цей реванш. Ми дуже раді вперше в нашій історії вийти до фіналу.

Я дуже радий, що ми можемо подарувати цю радість, ці моменти радості нашим глядачам і вболівальникам тут і особливо в Україні. Очевидно, зараз дуже важкі часи для нашої країни", – сказав Марченко.

Капітан висловив упевненість у своїй команді перед фіналом проти збірної Чехії, який відбудеться 27 вересня.

чевидно, у них чудова команда. На папері вони великі фаворити. Вони були великими фаворитами ще на початку цього тижня. Завтра також. Але це фінал. Ми знаємо, що у фіналі може статися що завгодно. У гру вступають нерви.

Я вірю у свою команду. Ми дуже згуртовані. Ми чудові саме як команда. Так, ми просто намагатимемося показати свою найкращу гру. Звісно, ми хочемо перемогти. Неважливо, з ким ми зіграємо завтра, ми переможемо (сміється)".

Нагадаємо, раніше перемогу над Італією і вихід у фінал КБДК оцінили Ангеліна Калініна та Еліна Світоліна.

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