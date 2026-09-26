Україна вперше перемогла Італію: 20-та звитяга Світоліної та інші цифри історичного матчу

Цієї суботи, 26 вересня, на хардовому корті в китайському Шеньчжені жіноча національна збірна України здобула, без перебільшення, найголовнішу перемогу у своїй історії. У півфіналі Кубка Біллі Джин Кінг наша команда з шостої спроби вперше здолала Італію (2:0) і вийшла у фінал командного турніру.

У фіналі підопічні Іллі Марченка зіграють із Чехією. А ми традиційно подивимося на перемогу України крізь призму цифр і фактів.

Матч з Італією став 110-м в історії незалежної жіночої збірної України . 65 із них українки виграли, 45 – програли.

Україна нарешті розмочила рахунок в особистих зустрічах з Італією – 1:5. До сьогодні всі п'ять попередніх матчів завершувалися на користь італійок:

0:1 – Україна – Італія, 0:3, 1997 рік;

0:2 – Україна – Італія, 2:3, 2008 рік;

0:3 – Україна – Італія, 1:4, 2010 рік;

0:4 – Україна – Італія, 2:3, 2012 рік;

0:5 – Україна – Італія, 1:2, 2025 рік;

1:5 – Україна – Італія, 2:0, 2026 рік.

Ангеліна Калініна, яка зіграла лише третю матчеву зустріч за збірну, вже вписала своє ім'я золотими – срібними як мінімум – нитками в історію українського тенісу . Два дні тому вона стала головною героїнею матчу з Бельгією, принісши команді два бали, а тепер продовжила свою переможну серію у збірній. Показники майже космічні: 5 матчів – 5 перемог. Чотири з них – в одиночному розряді, одна – у парному.

Серед тенісисток, які зіграли за збірну п'ять або більше матчів, найменше поразок мають Олена Брюховець – 2 у 9 матчах, Юліана Федак – 3 у 8 матчах, та Даяна Ястремська – 3 у 11 матчах. Для контрасту: Наталія Немчинова, як і Калініна, провела за збірну п'ять матчів, але в жодному з них не здобула бодай одного командного балу.

Те, чого Еліна Світоліна не зробила у чвертьфіналі, вона зробила на найвищій на сьогодні точці в історії збірної України – здобула 20-ту перемогу у складі "синьо-жовтих" . Усі свої перемоги Світоліна здобула в одиночних зустрічах, що є абсолютним рекордом. На другому місці за цим показником – Олена Татаркова з 17 перемогами.

Світоліна зіграла 33-й поєдинок за збірну – це четвертий показник в історії . Уже в наступному матчі, проти Чехії, Еліна може зрівнятися за цим показником із сестрами Альоною та Катериною Бондаренко, які мають по 34 гри. А погоню за лідеркою Оленою Татарковою – 38 поєдинків – сподіваємося, Еліна продовжить у наступних роках.

Матч з Італією став для Світоліної 25-ю матчевою зустріччю . За цим показником вона поки ділить другу сходинку з Ольгою Савчук, маючи попереду фінал КБДК-2026. До лідерки, Олени Татаркової, яка провела 27 матчевих зустрічей, залишиться лише один крок.

Головне статистичне питання, яке з часом може набути історичного значення: чи встигне Світоліна переписати всі рекорди української збірної? Наразі три з них належать Олені Татарковій. Якщо за кількістю матчевих зустрічей це питання найближчого часу, то рекорди за кількістю зіграних матчів (33 проти 38) та здобутих балів (20 проти 27) вимагатимуть від Еліни ще не одного сезону.

Жіноча збірна України з тенісу Svitolina Foundation

На перший погляд ці статистичні перегони можуть здаватися другорядними. Зрештою, в історії залишиться титул – або, щонайменше, історична фінальна засічка, на порозі якої сьогодні стоїть збірна України.

Проте саме в історичному розрізі варто нагадати: цей результат значною мірою своїми руками створила Еліна Світоліна. Не лише на корті, а й за його межами. Вона взяла на себе керівництво та фінансування збірної, дистанціювалася від міністерств і федерацій, які в Україні часто живуть окремо від спортсменів, і, зібравши навколо себе найкращих менеджерів, за лічені роки вивела нашу команду до когорти найсильніших у світі.