"Нейтральна" перша ракетка світу зіграє з Рибакіною у півфіналі турніру в Маямі

Станіслав Матусевич — 26 березня 2026, 12:53
"Нейтральна" перша ракетка світу зіграє з Рибакіною у півфіналі турніру в Маямі
Аріна Сабалєнка
Лідерка світового рейтингу, "нейтральна" Аріна Сабалєнка стала четвертою півфіналісткою турніру серії WTA 1000 в Маямі, обігравши у чвертьфіналі сенсацію змагань, американку Гейлі Баптист (45).

Гра тривала 1 годину 20 хвилин і завершилася з рахунком 6:4, 6:4.

Miami Open WTA 1000
Маямі, США, хард
Призовий фонд: $9,415,725
Чвертьфінал, 26 березня

Аріна Сабалєнка (-) – Гейлі Баптист (США) 6:4, 6:4

Тенісистки раніше не зустрічалися. Баптист уперше в кар'єрі зіграла у чвертьфіналі "тисячника".

Сабалєнка в півфіналі протистоятиме другій ракетці світу, Єлені Рибакіній з Казахстану. Білоруска виграла 9 з 16 їхніх особистих матчів, а поточного сезону рахунок 1:1.

Нагадаємо, що напередодні на турнірі в Маямі визначилася перша півфінальна пара.

