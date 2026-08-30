Світоліна – про стан здоров'я перед US Open: Не готова на сто відсотків, але все терпимо

Перша ракетка України Еліна Світоліна розповіла про стан свого здоров'я перед US Open та поділилася враженнями від виступу з чоловіком Гаелем Монфісом у міксті на американському мейджорі.

Слова тенісистки наводить Великий теніс України.

Світоліна минулого тижня знялася через травму ноги перед матчем третього кола турніру серії WTA 1000 у Цинциннаті. Зараз тенісистка почуває себе значно краще.

"Ця травма, вона мене турбує вже досить довго, ще з першого матчу в Торонто. Тому турнір у Торонто я вже догравала, як могла, можна сказати, на одній нозі. У Цинциннаті ми вирішили зробити невелику перерву, тому що вже було складно рухатися. До того ж у другому колі в мене вийшов досить інтенсивний матч. Тому я рада, що змогла взяти паузу, відпочити, не тренуватися і не навантажувати ногу. Коли ми вже приїхали до Нью-Йорка, добре, що вдалося провести кілька досить інтенсивних матчів. Можливо, вони були більше емоційними, але все одно навантаження було серйозним. Завдяки цьому я вже змогла зрозуміти, в якому стані перебуваю. Загалом усе терпимо. Не можу сказати, що готова на сто відсотків, але ми з командою підлаштовуємося", – сказала Еліна.

Світоліна вперше і востаннє провела офіційні матчі змішаного парного розряду разом із чоловіком. Результатом став півфінал US Open.

"Можу сказати, що нічого нового для себе я не відкрила (сміється). Думаю, Гаель – так само, тому що ми вже багато років тренуємося разом і дуже добре знаємо одне одного. Ми навіть одного разу грали пару проти наших тренерів. А за день до матчу намагалися трохи відпрацювати певні комбінації. Звісно, шкода, що це був перший і водночас останній раз, коли ми грали разом із Гаелем, і я не можу сказати, що нам вдалося повністю насолодитися цим моментом, тому що хотілося зіграти якомога краще. Коли вже доходиш до півфіналу, починаєш грати на результат. Тому це було дуже цікаво, ми отримали чудовий досвід", – прокоментувала спортсменка виступ у міксті.

В ніч на 31 серпня Світоліна стартує на US Open проти аргентинки Солани Сьєрри.

Нагадаємо, що в оновленому рейтингу WTA Еліна залишилася на 9 місці.