Світоліна залишилася дев'ятою, Стародубцева значно додала в оновленому рейтингу WTA

Перед стартом US Open, у неділю, 30 серпня, жіноча тенісна асоціація WTA оновила свій рейтинг.

Перша ракетка України Еліна Світоліна залишилася на 9 позиції. Марта Костюк теж не змінила розташування – вона 11-та.

Загалом у топ-10 немає жодних змін, адже найкращі тенісистки світу не виступали на турнірах, а готувалися до старту мейджору.

Серед українок одну позицію втратила Дар'я Снігур і йде на 45 місці.

Олександра Олійникова залишилася 46-ю.

Два кроки вниз зробила Ангеліна Калініна (51).

Завдяки виходу до чвертьфіналу в Монтерреї одразу на 18 сходинок піднялася Юлія Стародубцева (58).

Ще на рядок опустилася Даяна Ястремська (113).

Позиції Вероніки Подрез (132) та Анастасії Соболєвої (194) не зазнали змін.

Катаріна Завацька відступила на один рядок (252).

Рейтинг WTA

(1). Аріна Сабалєнка (-) – 8575; (2). Єлена Рибакіна (Казахстан) – 8141; (3). Джессіка Пегула (США) – 7265; (4). Коко Гофф (США) – 6704; (5). Мірра Андрєєва (-) – 5443; (6). Лінда Носкова (Чехія) – 5028; (7). Кароліна Мухова (Чехія) – 4983; (8). Іга Швьонтек (Польща) – 4809; (9). Еліна Світоліна (Україна) – 4689; (10). Аманда Анісімова (США) – 4533;

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11 (11). Марта Костюк (Україна) – 3980;

45 (44). Дар'я Снігур (Україна) – 1180;

46 (46). Олександра Олійникова (Україна) – 1170;

51 (49). Ангеліна Калініна (Україна) – 1115;

58 (74). Юлія Стародубцева (Україна) – 1045;

113 (112). Даяна Ястремська (Україна) – 692;

132 (132). Вероніка Подрез (Україна) – 572;

194 (194). Анастасія Соболєва (Україна) – 404;

252 (251). Катаріна Завацька (Україна) – 296.

Нагадаємо, що US Open стартує у Нью-Йорку 30 серпня, у перший день змагань на корт вийдуть Еліна Світоліна, Марта Костюк і Даяна Ястремська.