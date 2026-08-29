Світоліна, Костюк і Ястремська 30 серпня проведуть стартові матчі на US Open

Еліна Світоліна (9), Марта Костюк (11) та Даяна Ястремська (112) зіграють матчі першого кола одиночного розряду в стартовий день US Open-2026.

Суперницею Світоліної стане аргентинка Солана Сьєрра (87). Тенісистки раніше не зустрічалися.

Костюк гратиме проти австралійки Сторм Гантер (169), яка подолала кваліфікацію. Єдиний матч відбувся у 2020 році. У кваліфікації турніру в Празі Марта не віддала опонентці жодного гейму – 6:0, 6:0.

Ястремська протистоятиме іншій кваліфаєрці, італійці Лукреції Стефаніні (119). Спортсменки вперше зіграють одна проти одної.

Зазначимо, що через різницю в часі у 7 годин між Києвом та Нью-Йорком поєдинок Світоліної розпочнеться, коли в Україні вже настане 31 серпня.

Розклад матчів українок на US Open на 30 серпня

US Open – Grand Slam

Нью-Йорк, США, хард

Призовий фонд: $54,000,000

Перше коло





20:00*. Марта Костюк (Україна) – Сторм Гантер (Австралія), корт Grandstand, 2-м запуском, після матчу Легечка – Карреньо Буста.

20:00*. Даяна Ястремська (Україна) – Лукреція Стефаніні (Італія), корт Court 7, 2-м запуском, після матчу Сімабукуро – Ріндеркнех.

02:00*. Еліна Світоліна (Україна) – Солана Сьєрра (Аргентина), корт Louis Armstrong, 3-м запуском, після матчу Вонг – Пол.

* Орієнтовний початок матчу за київським часом

З повним розкладом змагального дня можна ознайомитись ТУТ.

Поєдинки з українськими коментарями можна буде переглянути на платформі MEGOGO, а також через інших офіційних мовників каналів Eurosport.

Нагадаємо, що в одиночних змаганнях на US Open-2026 беруть участь сім українок. Усі вони дізналися своїх стартових суперниць на турнірі.