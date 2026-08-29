Світоліна, Костюк і Ястремська 30 серпня проведуть стартові матчі на US Open
Еліна Світоліна (9), Марта Костюк (11) та Даяна Ястремська (112) зіграють матчі першого кола одиночного розряду в стартовий день US Open-2026.
Суперницею Світоліної стане аргентинка Солана Сьєрра (87). Тенісистки раніше не зустрічалися.
Костюк гратиме проти австралійки Сторм Гантер (169), яка подолала кваліфікацію. Єдиний матч відбувся у 2020 році. У кваліфікації турніру в Празі Марта не віддала опонентці жодного гейму – 6:0, 6:0.
Ястремська протистоятиме іншій кваліфаєрці, італійці Лукреції Стефаніні (119). Спортсменки вперше зіграють одна проти одної.
Зазначимо, що через різницю в часі у 7 годин між Києвом та Нью-Йорком поєдинок Світоліної розпочнеться, коли в Україні вже настане 31 серпня.
Розклад матчів українок на US Open на 30 серпня
З повним розкладом змагального дня можна ознайомитись ТУТ.
Поєдинки з українськими коментарями можна буде переглянути на платформі MEGOGO, а також через інших офіційних мовників каналів Eurosport.
Нагадаємо, що в одиночних змаганнях на US Open-2026 беруть участь сім українок. Усі вони дізналися своїх стартових суперниць на турнірі.