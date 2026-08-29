Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Теніс

Світоліна, Костюк і Ястремська 30 серпня проведуть стартові матчі на US Open

Станіслав Матусевич — 29 серпня 2026, 13:49
Світоліна, Костюк і Ястремська 30 серпня проведуть стартові матчі на US Open
Еліна Світоліна (зліва) і Марта Костюк
ФТУ

Еліна Світоліна (9), Марта Костюк (11) та Даяна Ястремська (112) зіграють матчі першого кола одиночного розряду в стартовий день US Open-2026.

Суперницею Світоліної стане аргентинка Солана Сьєрра (87). Тенісистки раніше не зустрічалися.

Костюк гратиме проти австралійки Сторм Гантер (169), яка подолала кваліфікацію. Єдиний матч відбувся у 2020 році. У кваліфікації турніру в Празі Марта не віддала опонентці жодного гейму – 6:0, 6:0.

Ястремська протистоятиме іншій кваліфаєрці, італійці Лукреції Стефаніні (119). Спортсменки вперше зіграють одна проти одної.

Зазначимо, що через різницю в часі у 7 годин між Києвом та Нью-Йорком поєдинок Світоліної розпочнеться, коли в Україні вже настане 31 серпня.

Розклад матчів українок на US Open на 30 серпня

US Open – Grand Slam
Нью-Йорк, США, хард
Призовий фонд: $54,000,000
Перше коло
20:00*. Марта Костюк (Україна) – Сторм Гантер (Австралія), корт Grandstand, 2-м запуском, після матчу Легечка – Карреньо Буста.
20:00*. Даяна Ястремська (Україна) – Лукреція Стефаніні (Італія), корт Court 7, 2-м запуском, після матчу Сімабукуро – Ріндеркнех.
02:00*. Еліна Світоліна (Україна) – Солана Сьєрра (Аргентина), корт Louis Armstrong, 3-м запуском, після матчу Вонг – Пол.
* Орієнтовний початок матчу за київським часом

З повним розкладом змагального дня можна ознайомитись ТУТ.

Поєдинки з українськими коментарями можна буде переглянути на платформі MEGOGO, а також через інших офіційних мовників каналів Eurosport.

Нагадаємо, що в одиночних змаганнях на US Open-2026 беруть участь сім українок. Усі вони дізналися своїх стартових суперниць на турнірі.

US Open Марта Костюк Еліна Світоліна

Еліна Світоліна

Світоліна вразила стильним образом у Нью-Йорку перед US Open
Світоліна показала ефектну сукню, в якій виступить на US Open-2026
Світоліна, Костюк і ще п'ять українок дізналися перших суперниць на US Open-2026
Світоліна та Монфіс не зуміли вийти у фінал міксту на US Open
Визначився час початку півфіналу міксту за участю Світоліної та Монфіса на US Open

Останні новини