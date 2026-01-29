Світоліна – про причину поразки в півфіналі АО: Подача сьогодні була не такою, як я хотіла

Українська тенісистка Еліна Світоліна на пресконференції після поразки у півфіналі Australian Open від Аріни Сабалєнки підбила підсумки старту сезону для себе та подякувала українським уболівальникам.

Слова Світоліної наводить Великий теніс України.

"Я дуже-дуже задоволена цими двома тижнями тут і в Новій Зеландії – тим, що вдалося виграти там титул. Зрозуміло, дуже прикро не пройти далі сьогодні, але завжди вкрай важко грати проти першої ракетки світу, яка зараз перебуває у приголомшливій формі. Сьогодні для мене все складалося дуже складно, але я хочу винести максимум позитивного з останніх тижнів, з початку року і постаратися зберегти це протягом усього року", – охарактеризувала Еліна перший місяць свого тенісного сезону.

Українка назвала свою подачу головною причиною поразки у півфіналі австралійського мейджору проти Сабалєнки.

"Думаю, в деяких моментах я могла зіграти краще. Я показала хороший теніс. Я б не сказала, що рахунок повністю відображає те, що відбувалося на корті. Думаю, я могла б кілька разів краще зіграти на своїй подачі і втримати її. Подача сьогодні була не такою, як я хотіла, а саме за рахунок подачі я могла б сильніше тиснути на неї. Тому що у мене було відчуття, що кожного разу, коли вона починала сет з подачі, вона відразу опинялася попереду. Так, я повела 2:0, але потім вона дуже швидко повернулася в гру. Тож я недостатньо тиснула на неї своєю подачею".

Світоліна вважає, що у нинішні важкі часи українців об'єднує спорт.

"Мені вдалося добре грати, відправляти невеликі послання в Україну, і дуже багато людей стежили за матчами і підтримували мене. Я думаю, що цей обмін позитивом дійсно допомагає людям. Саме такий зворотний зв'язок я від них отримую, і для мене це щось неймовірне. Коли я повертаюся в Україну, я бачу, що люди застрягли в рутині. Це темні дні, сірі дні, наповнені величезною кількістю негативу. І я думаю, що спорт в цілому дуже сильно об'єднує нас як народ і дає ці сильні емоції. Зараз це дійсно вкрай необхідно для нашої країни".

Нагадаємо, що Еліна Світоліна стала єдиною представницею України, яка змогла подолати перше коло Australian Open в жіночому одиночному розряді, обігравши іспанку Крістіну Букшу (51). У другому раунді змагань українка пройшла польку Лінду Клімовічову (134).

У третьому колі Світоліна розібралася з росіянкою Діаною Шнайдер (22), а в 1/8 фіналу перемогла її співвітчизницю Мірру Андрєєву (7). У чвертьфіналі наша тенісистка розгромила третю ракетку світу Коко Гофф зі США.