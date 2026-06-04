Світоліна і Костюк входять до лідируючої вісімки у Чемпіонській гонці

Дві перші ракетки України, Еліна Світоліна і Марта Костюк, перебувають у першій вісімці Чемпіонської гонки за підсумками Ролан Гаррос.

Чемпіонська гонка являє собою щорічний рейтинг від початку до кінця сезону. За його результатами вісім найкращих тенісисток світу потрапляють на Підсумковий турнір, який проводиться у листопаді. Світоліна вигравала це змагання у 2018 році.

Еліна після виходу у чвертьфінал паризького мейджору посідає в Чемпіонській гонці 4 рядок. Марта дісталася на Ролан Гаррос до півфіналу і піднялася на 7 місце. Позиції наших тенісисток не зміняться незалежно від результату суботнього фіналу в Парижі.

Чемпіонська гонка WTA

Аріна Сабалєнка (-) – 4510; Єлена Рибакіна (Казахстан) – 4388; Мірра Андрєєва (-) – 4228*; Еліна Світоліна (Україна) – 3890; Джессіка Пегула (США) – 3195; Коко Гофф (США) – 2703; Марта Костюк (Україна) – 2495; Кароліна Мухова (Чехія) – 2410.

* Якщо Андрєєва виграє фінал Ролан Гаррос у польки Маї Хвалінської, то набере 4928 очок і стане лідеркою

Нагадаємо, що Еліна Світоліна і Марта Костюк заробили більше мільйона євро на двох за виступ на Ролан Гаррос.