Рибакіна назвала головну причину перемоги над Світоліною в Індіан-Веллсі
Представниця Казахстану Єлена Рибакіна (3) прокоментувала свою перемогу над українкою Еліною Світоліною (9) у півфіналі турніру серії WTA 1000 в Індіан-Веллсі.
Слова спортсменки наводить Великий теніс України.
"Можливо, це був не мій найкращий матч, але я дуже рада, що зуміла його виграти і знову вийти тут у фінал. Сьогодні був спекотний день і м'яч летів трохи швидше, ніж на початку тижня. Але умови були дуже схожі на ті, в яких я грала проти Джессіки Пегули днями.
У моїй грі подача – це найважливіший елемент. Якщо я добре подаю, це дає мені багато впевненості, щоб грати агресивніше на прийомі. Сьогодні я досить точно влучала в потрібні зони, тож я задоволена цим компонентом", – заявила Рибакіна.
Єлена віддала належне своїй суперниці, Світоліній.
"У другому сеті, коли я вела з двома брейками, Еліна стала грати набагато краще і не давала мені багато легких м'ячів. Я просто сказала собі залишатися терплячою і чекати своїх шансів.
Я знала, що якщо буду зберігати високу інтенсивність, то в кінцевому підсумку отримаю ще один брейк-пойнт. Я рада, що змогла закінчити матч у двох сетах і заощадити трохи сил на завтра".
Нагадаємо, що в другому колі змагань в Індіан-Веллсі Світоліна обіграла в непростому поєдинку німкеню Лауру Зігемунд (55), у третьому раунді впевнено перемогла американку Ешлін Крюгер (82).
В 1/8 фіналу суперниця українки, чешка Катерина Синякова (44) відмовилася від продовження боротьби на початку другого сету. У чвертьфіналі Еліна сенсаційно здолала другу ракетку світу польку Ігу Швьонтек.