Рибакіна назвала головну причину перемоги над Світоліною в Індіан-Веллсі

Представниця Казахстану Єлена Рибакіна (3) прокоментувала свою перемогу над українкою Еліною Світоліною (9) у півфіналі турніру серії WTA 1000 в Індіан-Веллсі.

Слова спортсменки наводить Великий теніс України.

"Можливо, це був не мій найкращий матч, але я дуже рада, що зуміла його виграти і знову вийти тут у фінал. Сьогодні був спекотний день і м'яч летів трохи швидше, ніж на початку тижня. Але умови були дуже схожі на ті, в яких я грала проти Джессіки Пегули днями.

У моїй грі подача – це найважливіший елемент. Якщо я добре подаю, це дає мені багато впевненості, щоб грати агресивніше на прийомі. Сьогодні я досить точно влучала в потрібні зони, тож я задоволена цим компонентом", – заявила Рибакіна.