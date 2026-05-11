Світоліна бореться за титул: на турнірі в Римі визначилися чвертьфіналістки

Стали відомі чвертьфіналістки турніру серії WTA 1000 в Римі. Як і рік тому, до цієї стадії дісталася перша ракетка України Еліна Світоліна (10).

Одеситка впевнено обіграла чешку Ніколу Бартункову (94) з рахунком 6:2, 6:3. Наступною суперницею Світоліної стане друга ракетка світу Єлена Рибакіна з Казахстану, яка не залишила жодних шансів 34-річній Кароліні Плішковій (130, Чехія) – 6:0, 6:2.

Українка та казахстанка грали між собою 7 разів, Еліна була сильнішою тричі, причому в трьох зустрічах на грунті здобула дві перемоги.

У цій же, нижній частині сітки фаворитки підтвердили свій клас у матчах 1/8 фіналу. Іга Швьонтек (3) розгромила японку Наомі Осаку (16) з рахунком 6:2, 6:1 і вп'яте вийшла у чвертьфінал в Римі. Полька у 24 роки стала наймолодшою тенісисткою з часів легендарної Серени Вільямс (2004), кому підкорилося таке досягнення.

У чвертьфіналі Швьонтек зіграє проти американки Джессіки Пегули (5), яка впоралася з австрійкою Анастасією Потаповою (38) – 7:6(6), 6:2.

Минулорічна фіналістка змагань американка Коко Гофф (4) буквально вимучила перемогу у співвітчизниці Іви Йович (17). Рахунок поєдинку 5:7, 7:5, 6:2, причому в другому сеті Гофф поступалася 3:5 і відіграла матч-пойнт на прийомі.

Коко втретє поспіль вийшла у чвертьфінал в Римі. Далі вона зустрінеться з росіянкою Міррою Андрєєвою (7), яка обіграла бельгійку Елізе Мертенс (22) – 6:3, 6:3. Гофф здолала Андрєєву у всіх чотирьох попередніх очних матчах.

Найменш передбачуваною парою чвертьфіналісток стали Сорана Кирстя (27, Румунія) та Альона Остапенко (36, Латвія). Румунка після перемоги над першою ракеткою світу Сабалєнкою обіграла й чешку Лінду Носкову (13) – 6:2, 6:4. Латвійка знищила "нейтральну" Анну Калінскую (24) з рахунком 6:1, 6:2.

Чвертьфінальні пари жінок на турнірі в Римі

Сорана Кирстя (Румунія) – Альона Остапенко (Латвія)

Коко Гофф (США) – Мірра Андрєєва (-)

Еліна Світоліна (Україна) – Єлена Рибакіна (Казахстан)

Іга Швьонтек (Польща) – Джессіка Пегула (США)

Поєдинки відбудуться 12-13 травня. Еліна Світоліна свій чвертьфінал зіграє у середу, 13 травня.