Друга ракетка світу стала суперницею Світоліної у чвертьфіналі турніру в Римі

Друга ракетка світу Єлена Рибакіна, що представляє Казахстан, стала суперницею українки Еліни Світоліної (10) у чвертьфіналі турніру серії WTA 1000 в Римі. В матчі 1/8 фіналу Рибакіна розгромила експершу ракетку світу, 34-річну Кароліну Плішкову (130) із Чехії.

Гра тривала лише 58 хвилин і завершилася з рахунком 6:0, 6:2.

Internazionali BNL D'Italia – WTA 1000

Рим, Італія, грунт

Призовий фонд: €7,228,080

1/8 фіналу, 11 травня

Єлена Рибакіна (Казахстан) – Кароліна Плішкова (Чехія) 6:0, 6:2

Світоліна та Рибакіна зустрічалися 7 разів, українка має три перемоги, причому дві з них – на грунті. Чвертьфінальний поєдинок між ними в Римі відбудеться 13 травня.

Нагадаємо, що Еліна Світоліна обіграла чешку Ніколу Бартункову (94) в 1/8 фіналу турніру в Римі.