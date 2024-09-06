Людмила Кіченок перенесла весілля через матч US Open

Українська тенісистка Людмила Кіченок була змушена перенести весілля через півфінальний матч парного розряду US Open.

Про це українка розповіла після перемоги над Крістіною Младенович та Чжан Шуай у фіналі Відкритого чемпіонату США. Зазначимо, що Кіченок виступає в парі з латвійкою Оленою Остапенко.

"У мене досі мурашки по шкірі, це неймовірне почуття. Чудова атмосфера на корті "Артур Еш". Дякую всім, хто прийшов. Вітаю наших суперниць з чудовим виступом, ви грали чудово протягом 2 тижнів, перемогли багатьох сильних суперниць. У мене чудова партнерка в особі Олени Остапенко, і ми чудово грали — за 2 тижні не віддали жодного сету.

Хочу подякувати всім, хто працював на цьому турнірі, і, звісно, моїй команді також, яка зробила велику роботу. Також дякую своєму хлопцю, який вже міг бути моїм чоловіком. У мене було призначене весілля на середу, але церемонію довелося перенести, бо в цей день я грала півфінал", — сказала Кіченок в етері Eurosport1.

Зазначимо, що нареченим Людмили Кіченок є її тренер Станіслав Хмарський, про освідчення тенісистка повідомила у квітні 2024-го.

Нагадаємо, у першому колі україно-латвійська пара здолала американок Джессі Ані та Джессіку Фаіллу, потім була перемога над бразилійкою Беатріс Хаддад Майєю та німкенею Лаурою Зігемунд, в 1/4 вдалося обіграти дует із Казахстану, а в 1/2 був тріумф над Чжань Хаоцін (Тайвань) та Веронікою Кудерметовою (нейтральна країна).