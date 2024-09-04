Кіченок вийшла у півфінал парного розряду US Open-2024
Українська тенісистка Людмила Кіченок у парі з латвійкою Оленою Остапенко обіграли російсько-казахстанський дует Іріна Хромачева/Анна Даніліна у чвертьфіналі парного розряду US Open-2024.
Матч тривав 1 годину 47 хвилин та завершився з рахунком 7:6(2), 6:4. Українка та латвійка двічі подали навиліт, допустили 6 подвійних помилок та використали 2 з 10 брейк-пойнтів.
В 1/2 фіналу Кіченок та Остапенко зустрінуться проти переможниць пари Габріела Дабровскі / Ерін Раутліфф – Чан Хао-Чін / Вероніка Кудерметова.
US Open — Grand Slam
Нью-Йорк, США
Хард, парний розряд
Призовий фонд — 75 млн доларів
1/4 фіналу, 3 вересня
Людмила Кіченок (Україна)/Олена Остапенко (Латвія) — Анна Даніліна/ Ірина Хромачова (Казахстан/) 7:6(2), 6:4
Зазначимо, що для україно-латвійського дуету це буде перший півфінал US Open та четвертий на турнірах Grand Slam.
Нагадаємо, раніше українка разом із французом Садіо Думбія програла австралійці Еллен Перес та бельгійцю Сандеру Жилю у першому колі змішаного розряду. Зазначимо, що 32-річна дніпрянка — остання представниця України на Відкритому чемпіонаті США.