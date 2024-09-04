Кіченок вийшла у півфінал парного розряду US Open-2024

Українська тенісистка Людмила Кіченок у парі з латвійкою Оленою Остапенко обіграли російсько-казахстанський дует Іріна Хромачева/Анна Даніліна у чвертьфіналі парного розряду US Open-2024.

Матч тривав 1 годину 47 хвилин та завершився з рахунком 7:6(2), 6:4. Українка та латвійка двічі подали навиліт, допустили 6 подвійних помилок та використали 2 з 10 брейк-пойнтів.

В 1/2 фіналу Кіченок та Остапенко зустрінуться проти переможниць пари Габріела Дабровскі / Ерін Раутліфф – Чан Хао-Чін / Вероніка Кудерметова.

US Open — Grand Slam

Нью-Йорк, США

Хард, парний розряд

Призовий фонд — 75 млн доларів

1/4 фіналу, 3 вересня

Людмила Кіченок (Україна)/Олена Остапенко (Латвія) — Анна Даніліна/ Ірина Хромачова (Казахстан/) 7:6(2), 6:4

Зазначимо, що для україно-латвійського дуету це буде перший півфінал US Open та четвертий на турнірах Grand Slam.

Нагадаємо, раніше українка разом із французом Садіо Думбія програла австралійці Еллен Перес та бельгійцю Сандеру Жилю у першому колі змішаного розряду. Зазначимо, що 32-річна дніпрянка — остання представниця України на Відкритому чемпіонаті США.