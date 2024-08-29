Кіченок у парі з Остапенко обіграли американок у першому колі US Open-2024

Українська тенісистка Людмила Кіченок у парі з латвійкою Оленою Остапенко у першому колі парного розряду US Open-2024 здолали американок Джессі Ані та Джессіку Фаіллу.

Матч тривав 1 годину 9 хвилин та завершився з рахунком 6:3, 6:3. Пара українки п'ять разів подала навиліт, допустила 6 подвійних помилок та використала 4 із 5 брейк-пойнтів.

US Open — Grand Slam

Нью-Йорк, США

Хард, парний розряд

Призовий фонд — 75 млн доларів

Перше коло, 28 серпня

Людмила Кіченок (Україна)/Олена Остапенко (Латвія) — Джессі Ані (США)/Джессіка Фаілла (США) 6:3, 6:3

Нагадаємо, що в одиночному розряді Марта Костюк обіграла Гаррієт Дарт із Великої Британії та пробилася до третього раунду.