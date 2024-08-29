Кіченок у парі з Остапенко обіграли американок у першому колі US Open-2024
Олена Остапенко і Людмила Кіченок
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Українська тенісистка Людмила Кіченок у парі з латвійкою Оленою Остапенко у першому колі парного розряду US Open-2024 здолали американок Джессі Ані та Джессіку Фаіллу.
Матч тривав 1 годину 9 хвилин та завершився з рахунком 6:3, 6:3. Пара українки п'ять разів подала навиліт, допустила 6 подвійних помилок та використала 4 із 5 брейк-пойнтів.
US Open — Grand Slam
Нью-Йорк, США
Хард, парний розряд
Призовий фонд — 75 млн доларів
Перше коло, 28 серпня
Людмила Кіченок (Україна)/Олена Остапенко (Латвія) — Джессі Ані (США)/Джессіка Фаілла (США) 6:3, 6:3
Нагадаємо, що в одиночному розряді Марта Костюк обіграла Гаррієт Дарт із Великої Британії та пробилася до третього раунду.