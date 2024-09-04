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Кіченок та Остапенко вийшли у фінал US Оpen-2024

Володимир Кук — 4 вересня, 23:32
Кіченок та Остапенко вийшли у фінал US Оpen-2024
Людмила Кіченок та Олена Остапенко
Ukrainian Tennis

Тенісистки Людмила Кіченок та Олена Остапенко вийшли у фінал US Open-2024.

У півфінальному матчі українсько-латвійська пара впевнено перемогла Чжань Хаоцін (Тайвань) і Вероніку Кудерметову (нейтральна країна) 6:1, 6:2.

Кіченок та Остапенко вдруге вийшли до фіналу на рівні Grand Slam. На початку цього сезону тенісистки поступилися у вирішальному матчі на Australian Open.

У фіналі вони зустрінуться з переможницями поєдинку Катержина Синякова (Чехія)/Тейлор Таунсенд (США) і Крістина Младенович (Франція)/Чжан Шуай (Китай).

Нагадаємо, раніше українка разом із французом Садіо Думбія програла австралійці Еллен Перес та бельгійцю Сандеру Жилю у першому колі змішаного розряду. Зазначимо, що 32-річна дніпрянка — остання представниця України на Відкритому чемпіонаті США.

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