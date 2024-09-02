Кіченок пробилася до чвертьфіналу парного розряду US Open-2024

Українська тенісистка Людмила Кіченок у парі з латвійкою Оленою Остапенко у третьому колі парного розряду US Open-2024 здолали бразилійку Беатріс Хаддад Майя та німкеню Лауру Зігемунд.

Матч тривав 1 годину 33 хвилини та завершився з рахунком 6:3, 7:6 (7:5). Пара українки п'ять разів подала навиліт, допустила 5 подвійних помилок та використала 1 із 5 брейк-пойнтів.

US Open — Grand Slam

Нью-Йорк, США

Хард, парний розряд

Призовий фонд — 75 млн доларів

Третє коло, 2 вересня

Людмила Кіченок (Україна) Олена Остапенко (Латвія) — Хаддад Майя (Бразилія)/Лаура Зігемунд (Німеччина) 6:3, 7:6 (7:5)

Варто зазначити, що Людмила покинула Відкритий чемпіонат США у міксті за підсумками першого кола. Українка у парі з Остапенко цього сезону виходили до фіналу Australian Open.