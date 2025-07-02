П'ять українок проведуть чергові матчі на Вімблдоні 2 липня: визначився час

Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська, Юлія Стародубцева і Надія Кіченок проведуть свої чергові матчі у третій день Вімблдону, 2 липня.

Світоліна (13) у другому колі жіночого одиночного розряду зустрінеться з Александрою Саснович (107, -). Раніше суперниці грали між собою тричі, і дві перемоги має тенісистка з Білорусі.

Костюк разом з Єленою Габріелою Русе з Румунії у парному розряді у першому колі протистоятимуть дуету Анастасія Севастова (Латвія)/Яніна Вікмаєр (Бельгія).

Ястремська та нідерландка Бібіане Схофс зіграють проти шістнадцятих сіяних американок Керолайн Доулгайд/Софія Кенін.

Стародубцева і Кіченок зійдуться з п'ятнадцятою сіяною парою Єкатерина Александрова (-)/Чжан Шуай (Китай).

Розклад матчів українок на Вімблдоні на 2 липня

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Вімблдон, Велика Британія, трава

Призовий фонд: £21,902,000

Друге коло одиночного розряду

18:30*. Еліна Світоліна (Україна) – Александра Саснович (-), корт Court 12, 4-м запуском, після матчу Легечка – Беллуччі.

Перше коло парного розряду

13:00. Марта Костюк (Україна)/Єлена Габріела Русе (Румунія) – Анастасія Севастова (Латвія)/Яніна Вікмаєр (Бельгія), корт Court 10, 1-м запуском.

17:30*. Надія Кіченок (Україна)/Юлія Стародубцева (Україна) – Єкатерина Александрова (-)/Чжан Шуай (Китай), корт Court 8, 4-м запуском, після матчу Гоффен/Мюллер – Барр'єнтос/Болліпаллі.

19:00*. Даяна Ястремська (Україна)/Бібіане Схофс (Нідерланди) – Керолайн Доулгайд/Софія Кенін (США), корт Court 16, 4-м запуском, після матчу Крюгер – Павлюченкова.

* Орієнтовний час початку матчу за київським часом

З повним розкладом змагального дня можна ознайомитись ТУТ.

Нагадаємо, що напередодні Еліна Світоліна легко обіграла угорку Анну Бондар (75) у стартовому матчі Вімблдону. Юлія Стародубцева перемогла британку Франческу Джонс (122), а Даяна Ястремська створила справжню сенсацію, здолавши другу ракетку світу американку Коко Гофф.

Натомість Марта Костюк не змогла подолати стартовий раунд змагань, поступившись словенці Вероніці Ер'явець (171).