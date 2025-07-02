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Визначилася потенційна суперниця Світоліної у третьому колі Вімблдону

Станіслав Матусевич — 2 липня 2025, 20:24
Визначилася потенційна суперниця Світоліної у третьому колі Вімблдону
Елізе Мертенс
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Елізе Мертенс (23, Бельгія) стала потенційною суперницею Еліни Світоліної (13) у третьому колі Вімблдону. Бельгійка у матчі другого раунду змагань обіграла американку Енн Лі (65).

Зустріч тривала 2 години 10 хвилин і завершилася з рахунком 6:7(5), 6:1, 6:2.

Вімблдон Grand Slam
Вімблдон, Велика Британія, трава
Призовий фонд: £21,902,000
Друге коло, 2 липня

Елізе Мертенс (Бельгія) Енн Лі (США) 6:7(5), 6:1, 6:2

Суперниці зустрічалися вдруге, бельгійка виграла обидва матчі.

Якщо Еліна Світоліна у своєму поєдинку переможе білоруску Александру Саснович (107), то стане суперницею Мертенс у третьому колі змагань.

Нагадаємо, що напередодні Еліна Світоліна легко обіграла угорку Анну Бондар (75) у стартовому матчі Вімблдону. Юлія Стародубцева перемогла британку Франческу Джонс (122), а Даяна Ястремська створила справжню сенсацію, здолавши другу ракетку світу американку Коко Гофф.

Натомість Марта Костюк не змогла подолати стартовий раунд змагань, поступившись словенці Вероніці Ер'явець (171).

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