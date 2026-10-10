Кривдниця Світоліної стала другою фіналісткою "тисячника" в Пекіні

Представниця Китаю Чжен Ціньвень стала другою фіналісткою турніру серії WTA 1000 в Пекіні після перемоги у півфінальному поєдинкою над бельгійкою Елізе Мертенс (19).

Гра тривала 1 годину 33 хвилини і завершилася з рахунком 7:5, 6:2.

China Open – WTA 1000

Пекін, Китай, хард

Призовий фонд: $9,415,725

Півфінал, 10 жовтня

Чжен Ціньвень (Китай) – Елізе Мертенс (Бельгія) 7:5, 6:2

У вирішальному матчі змагань Чжен зіграє проти "нейтральної" Мірри Андрєєвої (5). Тенісистки раніше провели між собою один очний поєдинок. Два рок тому у чвертьфіналі якраз турніру в Пекіні сильнішою була китаянка.

Чжен вдруге у кар'єрі вийшла у фінал "тисячника", а загалом це буде її 11-й вирішальний матч, в якому вона боротиметься за шостий титул.

Нагадаємо, що у чвертьфіналі турніру в Пекіні Чжен Ціньвень здолала українку Еліну Світоліну (7).