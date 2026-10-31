Визначилися всі учасниці Підсумкового турніру в парному розряді

Стала відома вісімка найкращих жіночих тенісних пар, які кваліфікувалися на Підсумковий турнір WTA Finals. Він відбудеться з 8 по 15 листопада в американському Індіан-Веллсі.

Учасниці WTA Finals у парному розряді

Габріела Дабровскі (Канада)/Луїза Стефані (Бразилія)

Катерина Синякова (Чехія)/Тейлор Таунсенд (США)

Го Ханьюй (Китай)/Крістіна Младенович (Франція)

Крістіна Букша (Іспанія)/Ніколь Меліхар-Мартінес (США)

Се Шувей (Китайський Тайбей)/Альона Остапенко (Латвія)

Еллен Перес (Австралія)/Демі Схюрс (Нідерланди)

Елізе Мертенс (Бельгія)/Чжан Шуай (Китай)

Сара Еррані/Жасмін Паоліні (Італія)

Минулого сезону чемпіонками стали Мертенс разом із "нейтральною" Веронікою Кудерметовою. Цього сезону бельгійка разом із китаянкою Чжан Шуай здобули право грати на WTA Finals.

Жеребкування Підсумкового турніру в обох розрядах відбудеться 4 листопада о 00:00 за київським часом.

Нагадаємо, що в одиночному розряді до вісімки учасниць уперше за 7 років кваліфікувалася українка Еліна Світоліна.