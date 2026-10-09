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Визначились усі півфіналістки турніру WTA 1000 в Пекіні

Станіслав Матусевич — 9 жовтня 2026, 16:48
Визначились усі півфіналістки турніру WTA 1000 в Пекіні
Чжен Ціньвень
Getty images

9 жовтня на турнірі серії WTA 1000 в Пекіні визначилися дві останні півфіналістки. До чешки Ніколи Бартункової (34) та "нейтральної" Мірри Андрєєвої приєдналися китаянка Чжен Ціньвень (54) та бельгійка Елізе Мертенс (19).

Чжен зуміла перемогти першу ракетку України Еліну Світоліну (7) – 6:3, 7:6(6). Востаннє китаянка виходила до півфіналу "тисячника" у травні 2025-го на турнірі в Римі.

Мертенс упоралася з полькою Ігою Швьонтек (9) із рахунком 7:6(0), 6:3, дуже впевнено відігравши на власній подачі. Швьонтек не мала протягом матчу жодного брейк-пойнту. 30-річна бельгійка вперше з лютого 2021 року дійшла так далеко на рівні WTA 1000.

Єдиний очний поєдинок між Чжен і Мертенс відбувся у березні 2025-го на грунті Чарльстона, тоді в трьох сетах перемогла китаянка.

Півфінальні пари турніру WTA 1000 в Пекіні

  • Нікола Бартункова (Чехія) – Мірра Андрєєва (-)
  • Чжен Ціньвень (Китай) – Елізе Мертенс (Бельгія)

Поєдинки відбудуться 10 жовтня.

Нагадаємо, що Еліна Світоліна вперше з 2021 року підніметься на шосту сходинку рейтингу WTA, попри поразку у чвертьфіналі в Пекіні.

Пекін Елізе Мертенс Чжен Ціньвень

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