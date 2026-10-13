Перемога над непростою суперницею: огляд матчу Снігур – Мертенс в Ухані

Українська тенісистка Дар'я Снігур (42) перемогла досвідчену бельгійку Елізе Мертенс (14) у першому колі турніру серії WTA 1000 в Ухані.

Гра тривала 1 годину 45 хвилин і завершилася з рахунком 6:4, 7:5.

Dongfeng · Voyah Wuhan Open – WTA 1000

Ухань, Китай, хард

Призовий фонд: $4,088,211

Перше коло, 13 жовтня

Дар'я Снігур (Україна) – Елізе Мертенс (Бельгія) 6:4, 7:5

Тенісистки раніше не зустрічалися. У наступному колі змагань киянка зіграє проти представниці Індонезії Джаніс Тджен (47).

Снігур уперше в кар'єрі проводить турніри осінньої азійської серії. В її активі 6 перемог у 9 зіграних матчах турнірів WTA 1000.

Нагадаємо, що у друге коло турніру в Ухані з українок, окрім Дар'ї, пробилася Даяна Ястремська (103). Еліна Світоліна (6) через високий номер посіву розпочне виступи на турнірі з другого раунду.