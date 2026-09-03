Еала – про майбутній поєдинок проти Олійникової на US Open: Спробую вийти на матч із найкращим настроєм

Філіппінська тенісистка Александра Еала поділилася очікуваннями від майбутнього матчу другого кола US Open проти українки Олександри Олійникової.

Слова Еали наводить Великий теніс України.

Олійникова та Еала зустрічалися у травні поточного року на грунтовому турнірі WTA у Страсбурзі, тоді наша тенісистка виявилася сильнішою. Представниця Філіппін пам'ятає той матч і готова взяти реванш.

"Це був дуже хороший матч. Дуже напружений, досить рівний. Якщо озирнутися назад, думаю, тоді я могла зробити багато чого краще. Відтоді минуло кілька місяців, і я багато над чим працювала. Думаю, за ці місяці я дуже виросла як тенісистка. Тож усе, що я можу зробити, – вийти на цей матч із таким самим настроєм, як сьогодні, або навіть зі ще кращим настроєм, який у мене був протягом останніх кількох тижнів, і постаратися показати свій найкращий теніс", – сказала Еала.

Поєдинок другого кола US Open між українкою та філіппінкою відбудеться 3 вересня орієнтовно о 20:00 за київським часом.

Нагадаємо, що напередодні Еліна Світоліна (9) і Марта Костюк (11) вийшли у третій раунд одиночного розряду US Open.