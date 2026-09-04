Олійникова зіграла просто приголомшливо: Еала – про перемогу над українкою на US Open

Александра Еала (18) поділилась емоціями після перемоги над Олександрою Олійниковою (46) в матчі другого кола US Open.

Її слова передає BTU.

Філіппінська тенісистка розповіла, чим була найбільше задоволена у грі, в якій виграла стартові дев'ять очок. Також вона висловилась про шалену підтримку на трибунах і віддала належне суперниці.

"Я задоволена своїм терпінням і тим, наскільки стабільно мені вдавалося зберігати концентрацію. Мені здається, саме це сьогодні стало ключем до перемоги. Думаю, кожна людина в якомусь сенсі представляє щось своє. Я філіппінка та з гордістю представляю свою країну.

Тут сьогодні було багато філіппінських уболівальників, і, впевнена, вони відчувають те саме. Так само, як американці чи українці – як Олександра, яка сьогодні зіграла просто приголомшливо. Мені здається, кожен із нас щось представляє. І так, я пишаюся тим, що представляю я", – сказала Еала.