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Олійникова зіграла просто приголомшливо: Еала – про перемогу над українкою на US Open

Денис Іваненко — 4 вересня 2026, 09:06
Олійникова зіграла просто приголомшливо: Еала – про перемогу над українкою на US Open
Александра Еала
Getty Images

Александра Еала (18) поділилась емоціями після перемоги над Олександрою Олійниковою (46) в матчі другого кола US Open.

Її слова передає BTU.

Філіппінська тенісистка розповіла, чим була найбільше задоволена у грі, в якій виграла стартові дев'ять очок. Також вона висловилась про шалену підтримку на трибунах і віддала належне суперниці.

"Я задоволена своїм терпінням і тим, наскільки стабільно мені вдавалося зберігати концентрацію. Мені здається, саме це сьогодні стало ключем до перемоги. Думаю, кожна людина в якомусь сенсі представляє щось своє. Я філіппінка та з гордістю представляю свою країну.

Тут сьогодні було багато філіппінських уболівальників, і, впевнена, вони відчувають те саме. Так само, як американці чи українці – як Олександра, яка сьогодні зіграла просто приголомшливо. Мені здається, кожен із нас щось представляє. І так, я пишаюся тим, що представляю я", – сказала Еала.

Зазначимо, що для Олійникової це був дебютний виступ в основній сітці американського "мейджора". В першому колі вона здолала Різ Брантмаєр (431).

Наступною суперницею Еали стане американка Іва Йович (14). Філіппінка двічі їй поступалась в очних зустрічах.

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