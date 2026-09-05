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Костюк знялась із парного турніру US Open, де мала зіграти проти росіянки

Денис Іваненко — 5 вересня 2026, 08:30
Костюк знялась із парного турніру US Open, де мала зіграти проти росіянки
Марта Костюк
Getty images

Марта Костюк та Єлена-Габріела Русе знялися з парного турніру Відкритого чемпіонату США з тенісу перед матчем другого кола,

Про це повідомляє BTU.

В ньому вони мали зіграти проти Елізе Мертенс і Діани Шнайдер. Наразі причина відмови невідома.

Зазначимо, що в першому раунді українсько-румунський дует здолав Панну Удварді та Лауру Пігоссі. Вони перемогли у двох сетах.

Нагадаємо, що Марта напередодні пробилась до 1/8 фіналу в одиночному розряді. Вона переграла "нейтральну" Єкатерину Александрову.

Наступною суперницею українки буде чемпіонка Вімблдона Лінда Носкова, яка перемогла Марту в півфіналі трав'яного "мейджора".

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