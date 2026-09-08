Костюк – про плани на кінцівку сезону: Не концентруюсь на меті потрапити на Підсумковий турнір

Марта Костюк розповіла про плани на кінцівку сезону та поділилася очікуваннями від фінального раунду Кубку Біллі Джин Кінг, у якому другий сезон поспіль виступить збірна України.

Слова тенісистки наводить Великий теніс України.

"Для мене мета потрапити на Підсумковий турнір – це приблизно те саме, що мета увійти до топ-10 чи виграти Grand Slam. Я вважаю, що потрібно концентруватися передусім на тому, що безпосередньо залежить від тебе: добре тренуватися, працювати над своїми сильними й слабкими сторонами, віддавати все, що маєш, у матчах, продовжувати розвиватися й не зупинятися. Якщо так складеться, що я потраплю на Підсумковий – супер. Якщо ні, нічого страшного, буде ще наступний рік. Звісно, цікаво було б зіграти цього року в Індіан-Веллсі в листопаді. Навіть цікаво, наскільки там буде холодно в цей час. Але поки для мене найважливіше – здоров'я. Саме на цьому я зараз зосереджена", – пояснила Марта.

Костюк очікує на можливість виступити за національну збірну України.

"Для нас найважливіше, щоб кожна знала, що їй потрібно робити, і виконала свою роботу настільки добре, наскільки може. А яким буде кінцевий результат, ми не знаємо. Тому я концентруюся на своєму завданні: вийти й постаратися виграти свій матч, підтримувати дівчат, бути готовою зіграти пару, якщо буде потрібно. І просто бути з командою і в перемогах, і в поразках. У нас дуже рідко буває можливість проводити такий час разом, тому для мене це завжди особливий досвід, яким хочеться насолоджуватися".

Нагадаємо, що Марта Костюк розповіла про травму руки, яка заважала їй у матчах Відкритої першості США.