Костюк показала атмосферний фотодамп із Нью-Йорка після US Open

Друга ракетка України Марта Костюк поділилася з підписниками новою добіркою кадрів із Нью-Йорка, де нещодавно виступала на US Open.

Цього разу тенісистка вирішила показати не моменти з корту, а те, як проходили її вільні дні у знаменитому мегаполісі.

У фотодампі знайшлося місце для кумедних та атмосферних кадрів із відпочинку, концертів, кафе, прогулянок, зустрічей із друзями та милих песиків.

Марта також додала кілька особистих знімків, зокрема кадр, на якому демонструє свою фігуру в спідній білизні.

Серед усієї цієї різноманітної добірки особливо виділився яблучний кадр, який Костюк супроводила жартівливим підписом:

"Яблуко, насправді, було доволі великим. Дякую за найчудовіше перебування".

Нагадаємо, на US Open-2026 Костюк дісталася до 1/8 фіналу й за цей виступ заробила $480,000. У парах киянка пройшла одне коло, що оцінюється в $25,000. Тобто сумарний гонорар другої ракетки України складе $505,000.

Раніше повідомлялося, що Марта вперше в кар'єрі увійде до 10 найкращих тенісисток світу в рейтингу WTA.