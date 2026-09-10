Українська правда
Усі розділи
Клуб УП

Костюк показала атмосферний фотодамп із Нью-Йорка після US Open

Богдан Войченко — 10 вересня 2026, 05:00
Instagram
Костюк показала атмосферний фотодамп із Нью-Йорка після US Open

Друга ракетка України Марта Костюк поділилася з підписниками новою добіркою кадрів із Нью-Йорка, де нещодавно виступала на US Open.

Цього разу тенісистка вирішила показати не моменти з корту, а те, як проходили її вільні дні у знаменитому мегаполісі.

У фотодампі знайшлося місце для кумедних та атмосферних кадрів із відпочинку, концертів, кафе, прогулянок, зустрічей із друзями та милих песиків.

Читайте також :
Костюк – про плани на кінцівку сезону: Не концентруюсь на меті потрапити на Підсумковий турнір

Марта також додала кілька особистих знімків, зокрема кадр, на якому демонструє свою фігуру в спідній білизні.

Серед усієї цієї різноманітної добірки особливо виділився яблучний кадр, який Костюк супроводила жартівливим підписом:

"Яблуко, насправді, було доволі великим. Дякую за найчудовіше перебування".

Нагадаємо, на US Open-2026 Костюк дісталася до 1/8 фіналу й за цей виступ заробила $480,000. У парах киянка пройшла одне коло, що оцінюється в $25,000. Тобто сумарний гонорар другої ракетки України складе $505,000.

Раніше повідомлялося, що Марта вперше в кар'єрі увійде до 10 найкращих тенісисток світу в рейтингу WTA.

Марта Костюк фотосесія Lifestyle