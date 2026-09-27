Збірні України та Чехії назвали склади на фінал Кубку Біллі Джин Кінг

Жіночі збірні України та Чехії з тенісу назвали склади на фінальний матч Кубку Біллі Джин Кінг, який стартує у китайському Шеньчжені 27 вересня о 12:00 за київським часом.

Жодних несподіванок немає, всі найсильніші гравчині зіграють у вирішальних поєдинках турніру. В українській команді в одиночних зустрічах це Еліна Світоліна і Ангеліна Калініна, у чешок – Лінда Носкова і Кароліна Мухова.

У парній комбінації від нашої збірної заявлені Калініна та Людмила Кіченок, від суперниць – Катерина Синякова та Марі Боузкова. Парний поєдинок відбудеться у випадку рахунку 1:1 після одиночних поєдинків. У склади дуетів допускається внесення змін перед грою.

Склади збірних України та Чехії на фінал КБДК

Ангеліна Калініна – Кароліна Мухова

Еліна Світоліна – Лінда Носкова

Ангеліна Калініна/Людмила Кіченок – Катерина Синякова/Марі Боузкова

Нагадаємо, що у чвертьфіналі "синьо-жовті" здолали Бельгію, а у півфіналі переграли Італію. Чешки перемогли Велику Британію та Іспанію відповідно.