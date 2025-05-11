Олійникова стала чемпіонкою на другому поспіль турнірі ITF в Італії

Олександра Олійникова (274) стала переможницею турніру серії ITF W35 в італійській Санта-Маргеріта-ді-Пула. У фінальному матчі вона розгромила першу сіяну росіянку Єкатерину Макарову (221).

Матч тривав 1 годину 21 хвилину і завершився з рахунком 6:4, 6:0 на користь другої сіяної українки.

За гру Олійникова 2 рази подала навиліт, зробила 5 подвійних помилок та зробила 6 брейків. Її суперниця не виконувала ейсів, 3 рази помилилася на подачі та зробила 2 брейки.

ITF W35, Santa Margherita di Pula

Санта-Маргеріта-ді-Пула, Італія, грунт

Призовий фонд: $30,000

Фінал, 11 травня

Олександра Олійникова (Україна) – Єкатерина Макарова (-) 6:4, 6:0

Це була п'ята зустріч тенісисток, Олійникова вийшла вперед, 3:2.

Титул став для 24-річної українки восьмим на рівні ITF.

Минулого тижня Олійникова виграла турнір у Санта-Маргеріта-ді Пула аналогічного рівня, проте WTA запровадила санкції проти спортсменки, відібравши у неї очки та призові.

Нагадаємо, що у першому колі турніру в Італії Олійникова розгромила бельгійку Рамоне Лонгевілль, у другому була сильнішою за місцеву тенісистку Алессандру Маццолу. У чвертьфіналі українка легко пройшла нідерландку Анук Франкен Петерс, а в півфіналі обіграла італійку Татьяну П'єрі.