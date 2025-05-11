Олійникова стала чемпіонкою на другому поспіль турнірі ITF в Італії
Олександра Олійникова (274) стала переможницею турніру серії ITF W35 в італійській Санта-Маргеріта-ді-Пула. У фінальному матчі вона розгромила першу сіяну росіянку Єкатерину Макарову (221).
Матч тривав 1 годину 21 хвилину і завершився з рахунком 6:4, 6:0 на користь другої сіяної українки.
За гру Олійникова 2 рази подала навиліт, зробила 5 подвійних помилок та зробила 6 брейків. Її суперниця не виконувала ейсів, 3 рази помилилася на подачі та зробила 2 брейки.
Олександра Олійникова (Україна) – Єкатерина Макарова (-) 6:4, 6:0
Це була п'ята зустріч тенісисток, Олійникова вийшла вперед, 3:2.
Титул став для 24-річної українки восьмим на рівні ITF.
Минулого тижня Олійникова виграла турнір у Санта-Маргеріта-ді Пула аналогічного рівня, проте WTA запровадила санкції проти спортсменки, відібравши у неї очки та призові.
Нагадаємо, що у першому колі турніру в Італії Олійникова розгромила бельгійку Рамоне Лонгевілль, у другому була сильнішою за місцеву тенісистку Алессандру Маццолу. У чвертьфіналі українка легко пройшла нідерландку Анук Франкен Петерс, а в півфіналі обіграла італійку Татьяну П'єрі.