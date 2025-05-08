Олійникова не без проблем пройшла у чвертьфінал турніру ITF в Італії
Олександра Олійникова (274) вийшла у чвертьфінал турніру серії ITF W35 в італійській Санта-Маргеріта-ді-Пула. У матчі другого кола вона перемогла місцеву тенісистку Алессандру Маццолу (587).
Матч тривав 2 години 27 хвилин і завершився з рахунком 6:2, 4:6, 6:4 на користь другої сіяної українки.
За гру Олійникова 1 раз подала навиліт, зробила 2 подвійні помилки та 6 брейків. Її суперниця не виконувала ейсів, 3 рази помилилася на подачі та зробила 5 брейків.
Олександра Олійникова (Україна) – Алессандра Маццола (Італія) 6:2, 4:6, 6:4
Це була перша зустріч тенісисток. У чвертьфіналі змагань українка зіграє проти нідерландки Анук Франкен Петерс (533).
Нагадаємо, що напередодні Олійникова розгромила бельгійку Рамоне Лонгевілль у матчі першого кола в межах цього турніру.