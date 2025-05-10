Олійникова другий тиждень поспіль вийшла у фінал турніру ITF в Італії

Олександра Олійникова (274) вийшла у фінал турніру серії ITF W35 в італійській Санта-Маргеріта-ді-Пула. У півфінальному матчі вона впевнено перемогла місцеву тенісистку Татьяну П'єрі (390).

Матч тривав 1 годину 39 хвилин і завершився з рахунком 6:2, 6:3 на користь другої сіяної українки.

За гру Олійникова 2 рази подала навиліт, зробила 2 подвійні помилки та зробила 6 брейків. Її суперниця не виконувала ейсів, 4 рази помилилася на подачі та зробила 3 брейки.

ITF W35, Santa Margherita di Pula

Санта-Маргеріта-ді-Пула, Італія, грунт

Призовий фонд: $30,000

Півфінал, 10 травня

Олександра Олійникова (Україна) – Татьяна П'єрі (Італія) 6:2, 6:3

Це була перша зустріч тенісисток. У вирішальному поєдинку змагань українка зіграє проти переможниці матчу між росіянкою Єкатериною Макаровою (221) та італійкою Далілою Спітері (507).

Минулого тижня Олійникова виграла турнір у Санта-Маргеріта-ді Пула аналогічного рівня, проте WTA запровадила санкції проти спортсменки, відібравши у неї очки та призові.

Нагадаємо, що у першому колі турніру в Італії Олійникова розгромила бельгійку Рамоне Лонгевілль, у другому була сильнішою за місцеву тенісистку Алессандру Маццолу, а у чвертьфіналі легко пройшла нідерландку Анук Франкен Петерс.