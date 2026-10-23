Стародубцева, Олійникова і Ястремська дізналися перших суперниць у кваліфікації турнірів WTA

Українські тенісистки Юлія Стародубцева (50), Олександра Олійникова (61) і Даяна Ястремська (103) отримали перших суперниць у кваліфікації турнірів WTA, матчі основної сітки яких відбудуться наступного тижня.

Стародубцева і Олійникова зіграють на змаганні категорії WTA 500 у Токіо.

У півфіналі кваліфікації Юлія зустрінеться з "нейтральною" Александрою Саснович (122).

Суперницею Олександри стане представниця Японії Маї Хонтама (168). Обидві українки не проводили офіційних матчів проти майбутніх опоненток.

Ястремська виступить на турнірі рівня WTA 250 у Гуанчжоу. Даяна розпочне відбіркові змагання з поєдинку проти китаянки Ю Сяоді (212). Це буде перша очна зустріч між тенісистками.

Нагадаємо, що дві перші ракетки України, Еліна Світоліна (6) і Марта Костюк (10) перебували у попередній заявці на турнірі в Токіо, однак відмовилися від участі у турнірі.