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Олійникова з розгрому стартувала на турнірі ITF в Італії

Станіслав Матусевич — 7 травня 2025, 16:01
Олійникова з розгрому стартувала на турнірі ITF в Італії
Олександра Олійникова
Instagram Олександри Олійникової

Олександра Олійникова (274) вдало стартувала на турнірі серії ITF W35 в італійській Санта-Маргеріта-ді-Пула. У матчі першого кола вона розгромила бельгійку Рамоне Лонгевілль (1086).

Матч тривав 1 годину 7 хвилин і завершився з рахунком 6:3, 6:0 на користь другої сіяної українки.

За гру Олійникова 1 раз подала навиліт, обійшлася без подвійних помилок та зробила 5 брейків. Її суперниця не виконувала ейсів, 3 рази помилилася на подачі та не спромоглася на жоден брейк.

ITF W35, Santa Margherita di Pula
Санта-Маргеріта-ді-Пула, Італія, грунт
Призовий фонд: $30,000
Перше коло, 7 травня

Олександра Олійникова (Україна) – Рамоне Лонгевілль (Бельгія) 6:3, 6:0

Це була перша зустріч тенісисток. У наступному раунді змагань українка зіграє проти італійки Алессандри Маццоли (587).

Нагадаємо, що минулого тижня Олійникова стала переможницею турніру аналогічного рівня в Санта-Маргеріта-ді-Пула.

ITF Олександра Олійникова

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