Олійникова оголосила про дострокове завершення сезону і паузу в кар'єрі
Українська тенісистка Олександра Олійникова повідомила про дострокове завершення сезону-2026 і паузу у своїй кар'єрі.
Відповідний допис спортсменка оприлюднила в інстаграмі.
"Друзі, я завершила сезон 2026, і для мене дуже важливо подякувати всім, хто допомагав мені в цьому сезоні досягати найвищих результатів у карʼєрі.
Цього року я завершую сезон достроково та планую взяти одну з найдовших пауз у спорті за свою карʼєру. І вперше я сама дуже хочу цієї паузи.
Для мене зараз украй важливо відновитися фізично та ментально, а також присвятити час позатенісним речам.
Для мене цей рік став роком досягнень, але трапилися й негативні потрясіння, які вплинули на моє сприйняття ролі спорту в цілому.
Я хочу дарувати людям емоції та енергію своїми виступами, незалежно від результатів, але мені дуже сумно визнавати, що зараз я зовсім не в ресурсі.
Я завжди була відкритою до людей, тому не можу це награти. І тому зараз пишу про все щиро – як є", – зокрема написала Олійникова.
Поточний сезон став найуспішнішим у кар'єрі Олександри. Попри те, що їй не вдалося здобути титулів, 25-річна киянка впевнено провела рік у топ-100 світового рейтингу. Тенісистка встановила особистий рекорд, піднявшись на 41 позицію жіночого табелю про ранги.
Наразі невідомо, наскільки довгою стане пауза в кар'єрі Олійникової.
Нагадаємо, що в оновленому 1 листопада рейтингу WTA Олександра посідає 62 сходинку й є шостою ракеткою України.