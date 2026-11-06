Олійникова оголосила про дострокове завершення сезону і паузу в кар'єрі

Українська тенісистка Олександра Олійникова повідомила про дострокове завершення сезону-2026 і паузу у своїй кар'єрі.

Відповідний допис спортсменка оприлюднила в інстаграмі.

"Друзі, я завершила сезон 2026, і для мене дуже важливо подякувати всім, хто допомагав мені в цьому сезоні досягати найвищих результатів у карʼєрі.

Цього року я завершую сезон достроково та планую взяти одну з найдовших пауз у спорті за свою карʼєру. І вперше я сама дуже хочу цієї паузи.

Для мене зараз украй важливо відновитися фізично та ментально, а також присвятити час позатенісним речам.

Для мене цей рік став роком досягнень, але трапилися й негативні потрясіння, які вплинули на моє сприйняття ролі спорту в цілому.

Я хочу дарувати людям емоції та енергію своїми виступами, незалежно від результатів, але мені дуже сумно визнавати, що зараз я зовсім не в ресурсі.

Я завжди була відкритою до людей, тому не можу це награти. І тому зараз пишу про все щиро – як є", – зокрема написала Олійникова.