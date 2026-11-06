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Олійникова оголосила про дострокове завершення сезону і паузу в кар'єрі

Станіслав Матусевич — 6 листопада 2026, 13:57
Олійникова оголосила про дострокове завершення сезону і паузу в кар'єрі
Олександра Олійникова
btu.org.ua

Українська тенісистка Олександра Олійникова повідомила про дострокове завершення сезону-2026 і паузу у своїй кар'єрі.

Відповідний допис спортсменка оприлюднила в інстаграмі.

"Друзі, я завершила сезон 2026, і для мене дуже важливо подякувати всім, хто допомагав мені в цьому сезоні досягати найвищих результатів у карʼєрі.

Цього року я завершую сезон достроково та планую взяти одну з найдовших пауз у спорті за свою карʼєру. І вперше я сама дуже хочу цієї паузи.

Для мене зараз украй важливо відновитися фізично та ментально, а також присвятити час позатенісним речам.

Для мене цей рік став роком досягнень, але трапилися й негативні потрясіння, які вплинули на моє сприйняття ролі спорту в цілому.

Я хочу дарувати людям емоції та енергію своїми виступами, незалежно від результатів, але мені дуже сумно визнавати, що зараз я зовсім не в ресурсі.

Я завжди була відкритою до людей, тому не можу це награти. І тому зараз пишу про все щиро – як є", – зокрема написала Олійникова.

Поточний сезон став найуспішнішим у кар'єрі Олександри. Попри те, що їй не вдалося здобути титулів, 25-річна киянка впевнено провела рік у топ-100 світового рейтингу. Тенісистка встановила особистий рекорд, піднявшись на 41 позицію жіночого табелю про ранги.

Наразі невідомо, наскільки довгою стане пауза в кар'єрі Олійникової.

Нагадаємо, що в оновленому 1 листопада рейтингу WTA Олександра посідає 62 сходинку й є шостою ракеткою України.

Олександра Олійникова

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