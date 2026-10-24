Олійникова поступилася 168-й ракетці світу у кваліфікації WTA 500 у Токіо

Олександра Олійникова (62) програла японці Маї Хонтамі (168) у півфіналі кваліфікації турнірної серії WTA 500 у Токіо.

Протистояння тривало 1 годину 9 хвилин та закінчилося з рахунком 3:6, 1:6.

За поєдинок українська тенісистка виконала три подачі навиліт та при цьому допустила дві подвійні помилки.

Toray Pan Pacific Open Tennis – WTA 500

Токіо, Японія, хард

Призовий фонд: $1,206,446

Півфінал кваліфікації, 24 жовтня

Олександра Олійникова (Україна) – Маї Хонтама (Японія) 3:6, 1:6

Олійникова вже не знає переможного смаку протягом трьох поєдинків поспіль. Нещодавно вона програла американці Мері Стояну в 1/16 фіналу турнірної серії WTA 250 у японській Осаці.

Раніше із півфінального раунду кваліфікації вилетіла Юлія Стародубцева, яка поступилася "нейтральній" білорусці Олександрі Соснович.