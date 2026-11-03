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Олійникова не змогла виграти стартовий матч на турнірі WTA 250 у Гонконгу

Денис Іваненко — 3 листопада 2026, 10:27
Олійникова не змогла виграти стартовий матч на турнірі WTA 250 у Гонконгу
Олександра Олійникова
Getty Images

Олександра Олійникова (62) програла представниці Австралії Талії Гібсон (36) у матчі першого кола турніру серії WTA 250 у Гонконгу.

Протистояння тривало 1 годину 30 хвилин і закінчилося з рахунком 6:7(5), 1:6.

У першій партії українська тенісистка втратила перевагу 5:3 за геймами, а потім таку ж і на тай-брейку. У другому сеті особливих шансів вона вже не мала на успіх.

За поєдинок Олійникова три рази подала навиліт, зробила п'ять подвійних помилок та два брейки. Її суперниця виконала один ейс, обійшлася без помилок на подачі та зробила п'ять брейків.

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1/16 фіналу, 3 листопада

Олександра Олійникова (Україна) – Талія Гібсон (Австралія) 6:7(5), 1:6

Зазначимо, що це була перша очна зустріч між тенісистками. В наступному колі австралійка зіграє з "нейтральною" Олександрою Соснович (101). 

Напередодні свій шлях на турнірі також завершила Даяна Ястремська (99). Вона поступилась у двох сетах Зейнеп Сонмез (67).

Нагадаємо, що 2 листопада оновився світовий жіночий рейтинг WTA. У ньому в десятці найкращих залишились дві українки.

Гонконг Олександра Олійникова

Олександра Олійникова

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