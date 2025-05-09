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Олійникова легко вийшла у півфінал турніру ITF в Італії

Станіслав Матусевич — 9 травня 2025, 14:46
Олійникова легко вийшла у півфінал турніру ITF в Італії
Олександра Олійникова
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Олександра Олійникова (274) вийшла у півфінал турніру серії ITF W35 в італійській Санта-Маргеріта-ді-Пула. У чвертьфінальному матчі вона легко впоралася з нідерландкою Анук Франкен Петерс (533).

Матч тривав 1 годину 34 хвилин і завершився з рахунком 6:3, 6:1 на користь другої сіяної українки.

За гру Олійникова не подавала навиліт, обійшлася без подвійних помилок та зробила 7 брейків. Її суперниця не виконувала ейсів, 3 рази помилилася на подачі та зробила 3 брейки.

ITF W35, Santa Margherita di Pula
Санта-Маргеріта-ді-Пула, Італія, грунт
Призовий фонд: $30,000
Чвертьфінал, 9 травня

Олександра Олійникова (Україна) – Анук Франкен Петерс (Нідерланди) 6:3, 6:1

Це була перша зустріч тенісисток. У півфіналі змагань українка зіграє проти четвертої сіяної італійки Татьяни П'єрі (390).

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Нагадаємо, що у першому колі турніру в Італії Олійникова розгромила бельгійку Рамоне Лонгевілль, а у другому була сильнішою за місцеву тенісистку Алессандру Маццолу.

ITF Олександра Олійникова

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