Світоліна і Костюк борються за дві останні путівки на Підсумковий турнір: розклади та шанси тенісисток

Дві перші ракетки України, Еліна Світоліна і Марта Костюк, продовжують боротьбу за останні дві путівки до Індіан-Веллса, на Підсумковий турнір, що відбудеться з 8 по 15 листопада.

Шестеро тенісисток уже гарантували собі потрапляння на WTA Finals. Єлена Рибакіна, Аріна Сабалєнка, Мірра Андрєєва, Джессіка Пегула і Коко Гофф посідають перші п'ять місць у Чемпіонській гонці, яка слугує кваліфікацією для потрапляння на Підсумковий турнір. В ній сумуються рейтингові очки, набрані виключно протягом поточного сезону.

Вищезазначені п'ятеро спортсменок набрали достатню кількість залікових пунктів, щоб точно не залишити межі топ-8 Чемпіонської гонки. Лінда Носкова гарантувала собі поїздку до Індіан-Веллса через спеціальне правило рейтингового відбору. Чешка потрапить на WTA Finals завдяки перемозі на турнірі Grand Slam (Вімблдоні) та знаходженню в топ-20 світового рейтингу.

Після завершення турніру серії WTA 1000 в Пекіні Чемпіонська гонка набула наступного вигляду.

Чемпіонська гонка WTA станом на 12 жовтня

(1). Єлена Рибакіна (Казахстан) – 7502; (2). Аріна Сабалєнка (-) – 6560; (4). Мірра Андрєєва (-) – 6371; (3). Джессіка Пегула (США) – 5835; (5). Коко Гофф (США) – 5774; (6). Еліна Світоліна (Україна) – 5024; (7). Кароліна Мухова (Чехія) – 4625; (8). Лінда Носкова (Чехія) – 4354; (9). Марта Костюк (Україна) – 3920; (10). Іга Швьонтек (Польща) – 3809.

Оскільки Іва Йович, яка знаходиться на 11-й позиції, відстає від десятого місця майже на тисячу очок, очевидно, що боротьбу за останні дві перепустки до Індіан-Веллса ведуть четверо тенісисток: Світоліна, Мухова, Костюк і Швьонтек.

Зараз кваліфікаційний поріг для потрапляння на WTA Finals складає 5443 очки. Тенісистки, які наберуть більше залікових пунктів, точно не випадуть з топ-8 Чемпіонської гонки за результатами сезону. Після кожного зіграного турніру кваліфікаційний поріг знижується відповідно до результатів спортсменок і максимальної кількості очок, які вони можуть набрати до завершення сезону.

До завершення кваліфікації на Підсумковий турнір тенісисткам залишилося провести 3 тижні. Найбільшими змаганнями за цей час стануть Ухань (WTA 1000, з 12 по 18 жовтня), Нінбо (WTA 500, з 19 по 25 жовтня) та Токіо (WTA 500, з 26 жовтня по 1 листопада). Турніри нижчого рівня ми не вказуємо, адже топові спортсменки в них участь не братимуть.

Еліна Світоліна Getty images

Неважко порахувати, що першій ракетці України достатньо набрати 419 очок, щоб гарантувати собі участь у WTA Finals. Для цього потрібно вийти в фінал в Ухані (650 очок) або перемогти в Нінбо або Токіо (по 500). Але це теоретично. На практиці, скоріш за все, існуючого доробку Світоліній вистачить, адже навряд суперниці зможуть набрати максимум. Збіг обставин, за яких Еліна опиниться нижче одночасно за Мухову та Костюк або Швьонтек, не виглядає занадто вірогідним.

Ситуація Марти є значно важчою. Їй необхідно за три турніри відіграти щонайменше 705 очок у Мухової. Це за умови, якщо Кароліна взагалі нічого не набере, у що віриться слабко. За великим рахунком, щоб мати хороші шанси поїхати до Індіан-Веллса, Костюк потрібно ставати чемпіонкою в Ухані. Наскільки це реально після травми зап'ястя і перебування поза грою протягом місяця, сказати важко.

В будь-якому випадку, Марта майже напевно матиме дебютний шанс потрапити на Підсумковий у статусі однієї з двох запасних. Але це не про турнірні перспективи, а про заробляння грошей.

Марта Костюк Getty images

Зазначимо один важливий момент. Світоліна, Костюк і Швьонтек наразі заявлені в Ухані, Нінбо та Токіо. Мухова перебуває в заявці лише першого "тисячника". Якщо її позиціям у топ-8 після Уханя щось загрожуватиме, вона матиме шанс попросити вайлд-кард на два наступні змагання. З великою часткою ймовірності, спеціальні перепустки вона отримає.

Жеребкування турніру в Ухані відправило Світоліну до нижньої половини турнірної сітки, разом зі Муховою та Пегулою. У верхній половині знаходяться Костюк, Швьонтек та Сабалєнка. Всі ці тенісистки стартують із другого кола змагань.

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Поточного сезону Світоліна здобула 46 перемог (5-й результат у Турі) за 14 поразок. В активі одеситки титули на турнірі WTA 250 в Окленді та "тисячнику" в Римі.

На змаганях Grand Slam одеситка досягала півфіналу Australian Open та чвертьфіналу Ролан Гаррос. На турнірах серії WTA 1000 Еліна грала у фіналі в Дубаї та у півфіналах в Індіан-Веллсі та Торонто.

Костюк має за 2026 рік 35 перемог у матчах (12-й результат) за 10 поразок. Киянка тріумфувала на турнірах WTA 250 у Руані та WTA 1000 у Мадриді.

Вперше на мейджорах Марта змогла дістатися півфінальної стадії. Це відбулося на Ролан Гаррос та Вімблдоні. У Брісбені на "п'ятисотнику" Костюк грала у фіналі.