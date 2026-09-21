Світоліна йде шостою у Чемпіонській гонці, Костюк не скористалася шансом наблизитися до першої вісімки

Перша ракетка України Еліна Світоліна залишилася шостою у Чемпіонській гонці, а Марта Костюк перебуває на дев'ятій позиції. У цьому рейтингу враховуються виключно очки, набрані поточного сезону. За підсумками року вісім найкращих тенісисток отримають право на участь у Підсумковому турнірі WTA Finals.

З топ-10 минулого тижня виступала лише Костюк і не скористалася шансом впритул наблизитися до першої вісімки після поразки у чвертьфіналі турніру серії WTA 500 у Гвадалахарі.

Від чешок Лінди Носкової та Кароліни Мухової українку продовжують відділяти декілька сотень очок. Причому Носкова як переможниця Вімблдона уже гарантувала собі поїздку на WTA Finals до Індіан-Веллса.

Також уже забезпечили собі квитки до Америки через достатню кількість очок Єлена Рибакіна та Аріна Сабалєнка, і Мірра Андрєєва як чемпіонка Ролан Гаррос.

Чемпіонська гонка WTA

(1). Єлена Рибакіна (Казахстан) – 7492; (2). Аріна Сабалєнка (-) – 6485; (3). Джессіка Пегула (США) – 5825; (4). Коко Гофф (США) – 5654; (5). Мірра Андрєєва (-) – 5614; (6). Еліна Світоліна (Україна) – 4809; (7). Кароліна Мухова (Чехія) – 4400; (8). Лінда Носкова (Польща) – 4234; (9). Марта Костюк (Україна) – 3910; (10). Іга Швьонтек (Польща) – 3584.

Нагадаємо, що в оновленому рейтингу WTA Світоліна і Костюк перебувають у першій десятці.