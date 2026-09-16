Жіночий Підсумковий турнір WTA Finals отримав нове місце проведення

Жіночий Підсумковий тенісний турнір WTA Finals у 2027-2029 роках відбудеться в американському місті Шарлотт, штат Північна Кароліна. Матчі прийматиме Spectrum Center, домашня арена клубу НБА Шарлотт Горнетс.

Про це повідомив офіційний сайт WTA.

Фонд Charlotte Sports Foundation виступав місцевим партнером Жіночої тенісної асоціації протягом багатьох років. WTA, окрім проведення Підсумкового турніру, перенесе до Шарлотта свою глобальну штаб-квартиру.

WTA Finals є одним із найбільш престижних турнірів у тенісі. Вісім одиночних гравчинь і стільки ж дуетів, які набирають найбільше рейтингових очок протягом року, визначають переможців наприкінці сезону.

Українка Еліна Світоліна ставала чемпіонкою цього змагання у 2018 році, а у 2019-му грала у фіналі.

У 2023-2025 роках WTA Finals проводився у саудівському Ер-Ріяді, але контракт із саудитами не було пролонговано, тож поточного сезону турнір прийматиме Індіан-Веллс.