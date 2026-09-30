WTA планує з 2027 року змінити формат проведення Підсумкового турніру – ЗМІ

Жіноча тенісна асоціація розглядає можливість із нового року радикально змінити формат проведення Підсумкового турніру WTA Finals.

Про це повідомив відомий спортивний журналіст Бен Ротенберг.

З 2027 року Підсумковий турнір переїде до американського міста Шарлотт, де проводитиметься до 2029-го. Турнір прийматиме арена Spectrum Center. За інформацією Ротенберга, у 2027 році турнір планують провести лише за п'ять днів замість звичних восьми. Саме скорочення тривалості змусило WTA розглянути зміну формату змагань.

Одним із варіантів є збільшення одиночної сітки понад нинішні вісім тенісисток і відмова від групового етапу на користь олімпійської системи на вибування. З 1983 по 2002 роки WTA Finals проводився саме за системою плейоф.

З 2027-го до двох місць на Підсумковому турнірі можуть розподілятися за очками, набраними виключно на турнірах WTA, тобто без урахування результатів на Grand Slam. Це може додатково стимулювати тенісисток виступати саме на турнірах Туру в умовах, коли Grand Slam дедалі більше сприймаються як головний пріоритет сезону.

Зараз сім найкращих тенісисток за результатами Чемпіонської гонки забезпечують собі перепустки на WTA Finals, а восьме місце заброньоване для однієї з чемпіонок Grand Slam, яка перебуває в межах топ-20 сезонного рейтингу і ще не кваліфікувалася.

Нагадаємо, жіночий Підсумковий турнір у 2026 році відбудеться в американському Індіан-Веллсі.