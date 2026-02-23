Світоліна – на 9 позиції, Олійникова встановила особистий рекорд в оновленому рейтингу WTA
У понеділок, 23 лютого, жіноча тенісна асоціація WTA оновила свій рейтинг.
Перша ракетка України Еліна Світоліна, попри вихід у фінал в Дубаї, залишилася на 9 позиції, але впритул наблизилася до 7-8 місць. У топ-10 сталася одна зміна: Жасмін Паоліні випередила Мірру Андрєєву, яка не зуміла захистити титул в Об'єднаних Арабських Еміратах.
Марта Костюк продовжує відновлюватися від травми, отриманої на Australian Open і за тиждень втратила одну позицію й іде 27-ю.
До межі вильоту з топ-50 опустилася Даяна Ястремська, яка в Дубаї програла у першому ж колі.
Новий особистий рекорд встановила Олександра Олійникова. Навіть не виступаючи на турнірах, вона піднялася на 70 місце.
Юлія Стародубцева залишилася на 101 сходинці.
Чемпіонка турніру в Оейраші Дар'я Снігур здійснила стрибок на 18 позицій і йде 115-ю.
Продовжила опускатися в рейтингу Ангеліна Калініна. Наразі вона залишила топ-200, посідаючи 202 місце.
Вероніка Подрез і Анастасія Соболєва трохи втратили, вони перебувають, відповідно, на 238 та 271 рядках. Наступного тижня 19-річній Подрез дійдуть очки за титул у Гаазі й вона встановить черговий особистий рекорд.
Рейтинг WTA
- (1). Аріна Сабалєнка (-) – 10870;
- (2). Іга Швьонтек (Польща) – 7653;
- (3). Єлена Рибакіна (Казахстан) – 7253;
- (4). Коко Гофф (США) – 6803;
- (5). Джессіка Пегула (США) – 6768;
- (6). Аманда Анісімова (США) – 6053;
- (8). Жасмін Паоліні (Італія) – 4047;
- (7). Мірра Андрєєва (-) – 4001;
- (9). Еліна Світоліна (Україна) – 3845;
- (10). Вікторія Мбоко (Канада) – 3246;
...
27 (26). Марта Костюк (Україна) – 1584;
49 (44). Даяна Ястремська (Україна) – 1170;
70 (71). Олександра Олійникова (Україна) – 894;
101 (101). Юлія Стародубцева (Україна) – 762;
115 (133). Дар'я Снігур (Україна) – 690;
202 (191). Ангеліна Калініна (Україна) – 364;
238 (233). Вероніка Подрез (Україна) – 299;
271 (268). Анастасія Соболєва (Україна) – 255.
Нагадаємо, що Даяна Ястремська поточного тижня зіграє на турнірі серії WTA 500 у мексиканській Мериді й дізналася стартову суперницю.