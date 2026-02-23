Світоліна – на 9 позиції, Олійникова встановила особистий рекорд в оновленому рейтингу WTA

У понеділок, 23 лютого, жіноча тенісна асоціація WTA оновила свій рейтинг.

Перша ракетка України Еліна Світоліна, попри вихід у фінал в Дубаї, залишилася на 9 позиції, але впритул наблизилася до 7-8 місць. У топ-10 сталася одна зміна: Жасмін Паоліні випередила Мірру Андрєєву, яка не зуміла захистити титул в Об'єднаних Арабських Еміратах.

Марта Костюк продовжує відновлюватися від травми, отриманої на Australian Open і за тиждень втратила одну позицію й іде 27-ю.

До межі вильоту з топ-50 опустилася Даяна Ястремська, яка в Дубаї програла у першому ж колі.

Новий особистий рекорд встановила Олександра Олійникова. Навіть не виступаючи на турнірах, вона піднялася на 70 місце.

Юлія Стародубцева залишилася на 101 сходинці.

Чемпіонка турніру в Оейраші Дар'я Снігур здійснила стрибок на 18 позицій і йде 115-ю.

Продовжила опускатися в рейтингу Ангеліна Калініна. Наразі вона залишила топ-200, посідаючи 202 місце.

Вероніка Подрез і Анастасія Соболєва трохи втратили, вони перебувають, відповідно, на 238 та 271 рядках. Наступного тижня 19-річній Подрез дійдуть очки за титул у Гаазі й вона встановить черговий особистий рекорд.

Рейтинг WTA

(1). Аріна Сабалєнка (-) – 10870; (2). Іга Швьонтек (Польща) – 7653; (3). Єлена Рибакіна (Казахстан) – 7253; (4). Коко Гофф (США) – 6803; (5). Джессіка Пегула (США) – 6768; (6). Аманда Анісімова (США) – 6053; (8). Жасмін Паоліні (Італія) – 4047; (7). Мірра Андрєєва (-) – 4001; (9). Еліна Світоліна (Україна) – 3845; (10). Вікторія Мбоко (Канада) – 3246;

...

27 (26). Марта Костюк (Україна) – 1584;

49 (44). Даяна Ястремська (Україна) – 1170;

70 (71). Олександра Олійникова (Україна) – 894;

101 (101). Юлія Стародубцева (Україна) – 762;

115 (133). Дар'я Снігур (Україна) – 690;

202 (191). Ангеліна Калініна (Україна) – 364;

238 (233). Вероніка Подрез (Україна) – 299;

271 (268). Анастасія Соболєва (Україна) – 255.

Нагадаємо, що Даяна Ястремська поточного тижня зіграє на турнірі серії WTA 500 у мексиканській Мериді й дізналася стартову суперницю.