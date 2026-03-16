Світоліна проводить ювілейний тиждень у першій двадцятці рейтингу WTA

Перша ракетка України Еліна Світоліна розпочала ювілейний 400 тиждень у топ-20 найкращих тенісисток світу.

Світоліна вперше потрапила до першої двадцятки 11 травня 2015 року у віці 20 років і відтоді шість разів покидала і знову поверталася до двадцятки найсильніших.

Найдовший період перебування українки в топ-20 – 272 тижні з кінця серпня 2016 року до початку квітня 2022 року. Того сезону Еліна Світоліна взяла паузу через вагітність і в жовтні 2022-го народила доньку.

Після свого повернення в Тур Еліна Світоліна входила в топ-20 рейтингу WTA, піднявшись на 17 місце в березні 2024 року. Тоді вона перебувала в топ-20 19 тижнів, покинувши її 9 червня 2024-го. Одеситка повернулася в топ-20 наприкінці березня минулого року і відтоді продовжує підніматися у світовій класифікації.

Серед чинних тенісисток Еліна Світоліна посідає п'яте місце за кількістю тижнів, проведених у першій двадцятці рейтингу WTA.

Кількість тижнів у топ-20 рейтингу WTA серед чинних тенісисток

Вінус Вільямс (США) – 853 Вікторія Азаренка (-) – 541 Медісон Кіз (США) – 437 Кароліна Плішкова (Чехія) – 403 Еліна Світоліна (Україна) – 400

Більшу частину цього часу Світоліна провела у топ-10 рейтингу – 225 тижнів. Найвища її позиція – 3 місце восени 2017 року.

Нагадаємо, що в оновленому рейтингу WTA від 16 березня Еліна Світоліна піднялася на 8 сходинку.