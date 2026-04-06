Світоліна залишилася 7-ю, Стародубцева встановила особистий рекорд в оновленому рейтингу WTA
У понеділок, 6 квітня, жіноча тенісна асоціація WTA оновила свій рейтинг.
У першій десятці не відбулося жодних змін. Еліна Світоліна залишається на сьомому місці, а лідирувати продовжує "нейтральна" Аріна Сабалєнка.
Марта Костюк (27) і Даяна Ястремська (49) також не змінили своїх позицій.
Юлія Стародубцева після виходу в дебютний фінал на турнірі WTA 500 у Чарльстоні додала одразу 36 сходинок, стала четвертою ракеткою України та встановила особистий рекорд – 53 місце.
На три позиції піднялася Олександра Олійникова (68), а Дар'я Снігур стільки ж рядків втратила (96).
По кроку назад зробили Ангеліна Калініна (120) та Вероніка Подрез (206).
Продовжила потроху підійматися Катаріна Завацька (252), а Анастасія Соболєва (282) опустилася на три сходинки.
Рейтинг WTA
- (1). Аріна Сабалєнка (-) – 11025;
- (2). Єлена Рибакіна (Казахстан) – 8108;
- (3). Коко Гофф (США) – 7278;
- (4). Іга Швьонтек (Польща) – 7263;
- (5). Джессіка Пегула (США) – 6243;
- (6). Аманда Анісімова (США) – 5995;
- (7). Еліна Світоліна (Україна) – 3965;
- (8). Жасмін Паоліні (Італія) – 3907;
- (9). Вікторія Мбоко (Канада) – 3531;
- (10). Мірра Андрєєва (-) – 3121;
...
27 (27). Марта Костюк (Україна) – 1473;
49 (49). Даяна Ястремська (Україна) – 1172;
53 (89). Юлія Стародубцева (Україна) – 1139;
68 (71). Олександра Олійникова (Україна) – 931;
96 (93). Дар'я Снігур (Україна) – 803;
120 (119). Ангеліна Калініна (Україна) – 695;
206 (205). Вероніка Подрез (Україна) – 338;
252 (261). Катаріна Завацька (Україна) – 271;
282 (279). Анастасія Соболєва (Україна) – 235.
Нагадаємо, що Даяна Ястремська і Ангеліна Калініна поточного тижня виступлять на турнірі серії WTA 500 в австрійському Лінці.