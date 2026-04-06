Світоліна залишилася 7-ю, Стародубцева встановила особистий рекорд в оновленому рейтингу WTA

У понеділок, 6 квітня, жіноча тенісна асоціація WTA оновила свій рейтинг.

У першій десятці не відбулося жодних змін. Еліна Світоліна залишається на сьомому місці, а лідирувати продовжує "нейтральна" Аріна Сабалєнка.

Марта Костюк (27) і Даяна Ястремська (49) також не змінили своїх позицій.

Юлія Стародубцева після виходу в дебютний фінал на турнірі WTA 500 у Чарльстоні додала одразу 36 сходинок, стала четвертою ракеткою України та встановила особистий рекорд – 53 місце.

На три позиції піднялася Олександра Олійникова (68), а Дар'я Снігур стільки ж рядків втратила (96).

По кроку назад зробили Ангеліна Калініна (120) та Вероніка Подрез (206).

Продовжила потроху підійматися Катаріна Завацька (252), а Анастасія Соболєва (282) опустилася на три сходинки.

Рейтинг WTA

(1). Аріна Сабалєнка (-) – 11025; (2). Єлена Рибакіна (Казахстан) – 8108; (3). Коко Гофф (США) – 7278; (4). Іга Швьонтек (Польща) – 7263; (5). Джессіка Пегула (США) – 6243; (6). Аманда Анісімова (США) – 5995; (7). Еліна Світоліна (Україна) – 3965; (8). Жасмін Паоліні (Італія) – 3907; (9). Вікторія Мбоко (Канада) – 3531; (10). Мірра Андрєєва (-) – 3121;

27 (27). Марта Костюк (Україна) – 1473;

49 (49). Даяна Ястремська (Україна) – 1172;

53 (89). Юлія Стародубцева (Україна) – 1139;

68 (71). Олександра Олійникова (Україна) – 931;

96 (93). Дар'я Снігур (Україна) – 803;

120 (119). Ангеліна Калініна (Україна) – 695;

206 (205). Вероніка Подрез (Україна) – 338;

252 (261). Катаріна Завацька (Україна) – 271;

282 (279). Анастасія Соболєва (Україна) – 235.

Нагадаємо, що Даяна Ястремська і Ангеліна Калініна поточного тижня виступлять на турнірі серії WTA 500 в австрійському Лінці.