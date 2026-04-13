Світоліна – сьома, Костюк опустилась на сходинку в оновленому рейтингу WTA

У понеділок, 13 квітня, жіноча тенісна асоціація WTA оновила свій рейтинг.

Найкраща українська тенісистка Еліна Світоліна залишилась на сьомій позиції, лідирує, як і раніше, "нейтральна" Аріна Сабалєнка. В десятці сильніших зміна одна. На дев'яте місце з десятого піднялася росіянка Мірра Андрєєва, випередивши канадійку Вікторію Мбоко.

Марта Костюк опустилася на одну сходинку і йде 28-ю. Незмінними залишилися позиції Даяни Ястремської (49) і Юлії Стародубцевої (53).

Олександра Олійникова втратила два рядки й перебуває на 70 місці. Дар'я Снігур залишила першу сотню, вона 101-ша.

Натомість після виходу з кваліфікації у друге коло в Лінці до топ-100 наближається Ангеліна Калініна (107), яка спрогресувала на 13 позицій.

Трохи втратила Вероніка Подрез (209), оскільки їй у залік ще не пішли очки, здобуті за дебютне проходження кваліфікації на турнірі WTA 250 в Руані.

Невеликого прогресу досягли Катаріна Завацька (251) та Анастасія Соболєва (272).

Рейтинг WTA

(1). Аріна Сабалєнка (-) – 11025; (2). Єлена Рибакіна (Казахстан) – 8108; (3). Коко Гофф (США) – 7278; (4). Іга Швьонтек (Польща) – 7263; (5). Джессіка Пегула (США) – 6243; (6). Аманда Анісімова (США) – 5995; (7). Еліна Світоліна (Україна) – 3965; (8). Жасмін Паоліні (Італія) – 3907; (10). Мірра Андрєєва (-) – 3611; (9). Вікторія Мбоко (Канада) – 3531;

28 (27). Марта Костюк (Україна) – 1473;

49 (49). Даяна Ястремська (Україна) – 1200;

53 (53). Юлія Стародубцева (Україна) – 1139;

70 (68). Олександра Олійникова (Україна) – 931;

101 (96). Дар'я Снігур (Україна) – 803;

107 (120). Ангеліна Калініна (Україна) – 768;

209 (206). Вероніка Подрез (Україна) – 335;

251 (252). Катаріна Завацька (Україна) – 271;

272 (282). Анастасія Соболєва (Україна) – 248.

Нагадаємо, що минулого тижня найсильніші українські тенісистки у складі національної збірної вийшли у фінальний раунд Кубку Біллі Джин Кінг.