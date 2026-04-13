Світоліна – сьома, Костюк опустилась на сходинку в оновленому рейтингу WTA
У понеділок, 13 квітня, жіноча тенісна асоціація WTA оновила свій рейтинг.
Найкраща українська тенісистка Еліна Світоліна залишилась на сьомій позиції, лідирує, як і раніше, "нейтральна" Аріна Сабалєнка. В десятці сильніших зміна одна. На дев'яте місце з десятого піднялася росіянка Мірра Андрєєва, випередивши канадійку Вікторію Мбоко.
Марта Костюк опустилася на одну сходинку і йде 28-ю. Незмінними залишилися позиції Даяни Ястремської (49) і Юлії Стародубцевої (53).
Олександра Олійникова втратила два рядки й перебуває на 70 місці. Дар'я Снігур залишила першу сотню, вона 101-ша.
Натомість після виходу з кваліфікації у друге коло в Лінці до топ-100 наближається Ангеліна Калініна (107), яка спрогресувала на 13 позицій.
Трохи втратила Вероніка Подрез (209), оскільки їй у залік ще не пішли очки, здобуті за дебютне проходження кваліфікації на турнірі WTA 250 в Руані.
Невеликого прогресу досягли Катаріна Завацька (251) та Анастасія Соболєва (272).
Рейтинг WTA
- (1). Аріна Сабалєнка (-) – 11025;
- (2). Єлена Рибакіна (Казахстан) – 8108;
- (3). Коко Гофф (США) – 7278;
- (4). Іга Швьонтек (Польща) – 7263;
- (5). Джессіка Пегула (США) – 6243;
- (6). Аманда Анісімова (США) – 5995;
- (7). Еліна Світоліна (Україна) – 3965;
- (8). Жасмін Паоліні (Італія) – 3907;
- (10). Мірра Андрєєва (-) – 3611;
- (9). Вікторія Мбоко (Канада) – 3531;
...
28 (27). Марта Костюк (Україна) – 1473;
49 (49). Даяна Ястремська (Україна) – 1200;
53 (53). Юлія Стародубцева (Україна) – 1139;
70 (68). Олександра Олійникова (Україна) – 931;
101 (96). Дар'я Снігур (Україна) – 803;
107 (120). Ангеліна Калініна (Україна) – 768;
209 (206). Вероніка Подрез (Україна) – 335;
251 (252). Катаріна Завацька (Україна) – 271;
272 (282). Анастасія Соболєва (Україна) – 248.
Нагадаємо, що минулого тижня найсильніші українські тенісистки у складі національної збірної вийшли у фінальний раунд Кубку Біллі Джин Кінг.